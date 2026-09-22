به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری ظهر سهشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: برنامههای هفته دفاع مقدس امسال با شعار «لبیک یا خامنهای» و با حضور و همراهی مردم برگزار میشود.
وی افزود: ۷۲۴ برنامه در پایگاههای بسیج محلات و تجمعات مختلف پیشبینی شده و در هر یک از شهرهای شهرستان شهریار نیز یک برنامه متمرکز برگزار خواهد شد.
جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهریار ادامه داد: دیدار با خانواده معظم شهدا از نخستین برنامههای هفته دفاع مقدس است و برنامههای این هفته با محورهایی همچون پیشکسوتان دفاع مقدس، جوانان، شهیدان و قهرمانان جاودان وطن، بانوان و مدافعان حریم خانواده، پشتیبانی مردمی و اصناف، مدافعان امنیت، ولایتمداری و استکبارستیزی و فرماندهان و حماسهآفرینان اجرا میشود.
حیدری با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین در مدارس گفت: برنامههای فرهنگی متعددی با محوریت مردم در میادین، حسینیهها و پایگاههای بسیج برگزار خواهد شد.
وی پیادهروی خانوادگی، تجلیل از بانوان ایثار و مقاومت، همایش گروههای سرود، جشنواره شعر و داستاننویسی و همایش پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس را از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس در شهریار برشمرد.
جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهریار خاطرنشان کرد: در همایش پیشکسوتان دفاع مقدس، ۳ هزار نفر از رزمندگان حضور خواهند داشت.
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