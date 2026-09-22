به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کارگربرزی، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نظرآباد، از آمادهسازی گروه نمایشی «سایه نور» متشکل از ۱۲ بازیگر روشندل برای حضور در نهمین جشنواره تئاتر کشوری ویژه افراد دارای معلولیت خبر داد.
وی در ادامه اظهار کرد: گروه نمایشی «سایه نور» متشکل از ۱۲ بازیگر روشندل از جمعیت کمبینایان و نابینایان شهرستان نظرآباد، تمرینهای خود را برای اجرای نمایش «رقص چشمهای بسته» دنبال میکند.
وی افزود: این نمایش به نویسندگی و کارگردانی حامد حسنزاده، از هنرمندان روشندل شهرستان، و با مشاوره هنری افشین قاسمی آماده میشود.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نظرآباد گفت: بازبینی این اثر در نیمه دوم آبانماه انجام میشود و گروه «سایه نور» برای حضور در نهمین جشنواره تئاتر کشوری ویژه افراد دارای معلولیت که نیمه نخست آذرماه در اراک برگزار خواهد شد، آماده میشود.
کارگربرزی درباره موضوع نمایش «رقص چشمهای بسته» توضیح داد: این اثر داستان داماد نابینایی را روایت میکند که به دلیل نابینایی، مراسم ازدواجش با مشکل مواجه و عروسی او لغو میشود.
وی ادامه داد: شخصیت اصلی نمایش پس از این اتفاق تلاش میکند با عبور از موانع و حل مشکلات، مسیر زندگی خود را دوباره بسازد.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نظرآباد با اشاره به فعالیتهای هنری افراد دارای معلولیت بیان کرد: فعالیت گروههایی مانند «سایه نور» نشاندهنده ظرفیت و توانمندی هنری افراد دارای معلولیت است.
کارگربرزی خاطرنشان کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نظرآباد از فعالیتهای فرهنگی و هنری هنرمندان دارای معلولیت حمایت میکند و امیدواریم گروه «سایه نور» بتواند توانمندی هنرمندان روشندل شهرستان را در این رویداد ملی معرفی کند.
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