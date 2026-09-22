به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان در جریان سفر به شهرستان رباط‌کریم و بازدید از طرح‌های عمرانی، خدماتی، مسکونی و آموزشی این شهرستان اظهار کرد: در این سفر از تعدادی از پروژه‌ها بازدید و چند طرح نیز افتتاح و به بهره‌برداری رسید که از مهم‌ترین آنها می‌توان به بهره‌برداری از یک‌هزار و ۵۱۲ واحد مسکونی در شهر پرند اشاره کرد.

وی با تأکید بر اینکه پروژه‌های افتتاح‌شده باید به صورت کامل آماده بهره‌برداری باشند، افزود: در دولت چهاردهم تأکید بر این است که پروژه‌ها با ملاحظات لازم و پس از تکمیل زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز مردم به بهره‌برداری برسند و طرحی نیمه‌تمام به عنوان پروژه آماده افتتاح معرفی نشود.

استاندار تهران ادامه داد: در بازدیدی که از مجموعه یک‌هزار و ۵۱۲ واحد مسکونی پرند انجام شد، اقدامات مناسبی در حوزه خدمات زیربنایی صورت گرفته بود و بخشی از خدمات روبنایی نیز تکمیل و آماده بهره‌برداری شده است.

بهره‌برداری از این واحدها در حالی انجام شده که موضوع تأمین زیرساخت‌های خدماتی در شهرهای جدید و مناطق دارای رشد جمعیتی استان تهران، یکی از محورهای اصلی برنامه‌های مدیریت استان اعلام شده است.

پیش از این نیز استانداری تهران بر ضرورت رفع موانع خدماتی و زیرساختی پروژه‌های مسکن در پرند تأکید کرده بود و در یکی از پیگیری‌های انجام‌شده، مشکل انشعاب حدود چهار هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در این شهر از طریق مصوبات سفر شهرستانی دنبال شد.

افتتاح طرح تأمین آب پایدار رباط‌کریم

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین آب شرب پایدار را یکی از مهم‌ترین نیازهای شهرستان رباط‌کریم دانست و گفت: یکی از پروژه‌های مهم استان در حوزه آب در این سفر به بهره‌برداری رسید که شامل حفر و تجهیز چند حلقه چاه، اجرای خطوط انتقال و پمپاژ و احداث مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی است.

وی اعتبار اجرای این مجموعه طرح‌ها را حدود یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این پروژه با تلاش شبانه‌روزی مجموعه آب و فاضلاب استان تهران اجرا شده و می‌تواند در افزایش ظرفیت تأمین و ذخیره‌سازی آب شرب شهرستان نقش داشته باشد.

اهمیت این پروژه در شرایطی است که تأمین آب پایدار در سال‌های اخیر به یکی از مسائل اصلی شهرستان‌های جنوب‌غرب استان تهران تبدیل شده است، پیش از این نیز عملیات احداث مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی در رباط‌کریم با هدف افزایش ظرفیت ذخیره آب شرب آغاز شده بود؛ پروژه‌ای که اعتبار اولیه آن ۹۰۰ میلیارد ریال اعلام شده بود.

استاندار تهران تأکید کرد: تأمین آب شرب پایدار و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود تا در زمان افزایش مصرف، شهروندان با افت فشار یا اختلال در تأمین آب مواجه نشوند.

شتاب مدرسه‌سازی برای جبران عقب‌ماندگی آموزشی

معتمدیان در ادامه با اشاره به اجرای طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان تهران گفت: در دولت چهاردهم، توسعه عدالت آموزشی و جبران کمبودهای زیرساختی مدارس در دستور کار قرار گرفته و برای هر شهرستان، نقشه راه و تکالیف مشخصی تدوین شده است.

وی افزود: در دور دوم سفرهای شهرستانی، یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بررسی، میزان پیشرفت مصوبات و پروژه‌هایی است که در دور نخست سفرها شناسایی و برای آنها برنامه‌ریزی شده است و در این میان، مدرسه‌سازی و توسعه سرانه فضاهای آموزشی جایگاه ویژه‌ای دارد.

استاندار تهران با اشاره به وضعیت سرانه آموزشی استان اظهار کرد: سرانه فضای آموزشی تهران از ۵.۲۸ مترمربع به ۵.۷۹ مترمربع افزایش یافته و جایگاه استان نیز از رتبه ۲۸ کشور به رتبه ۲۱ ارتقا پیدا کرده است.

وی گفت: در سال گذشته ۱۲۴ مدرسه با حدود یک‌هزار و ۵۰۰ کلاس درس در استان تهران احداث و تحویل آموزش و پرورش شد و در ایام هفته دولت نیز ۱۰۳ مدرسه با حدود یک‌هزار و ۳۰۰ کلاس درس آماده بهره‌برداری شده است. همچنین حدود ۲۰۰ مدرسه دیگر در دست احداث قرار دارد.

معتمدیان با بیان اینکه برای جبران کمبودهای موجود، احداث حدود ۱۰ هزار کلاس درس در سطح استان مورد نیاز است، افزود: تأمین زمین نیز یکی از موانع اصلی توسعه فضاهای آموزشی بود که در این زمینه بیش از ۷۰ هکتار زمین برای مدرسه‌سازی در سطح استان تأمین شده است.

بر اساس گزارش‌های رسمی، شهرداری‌های استان نیز ساخت یا تکمیل ده‌ها مدرسه را در دستور کار قرار داده‌اند و وزارت راه و شهرسازی نیز در احداث تعدادی از مدارس مشارکت دارد.

استفاده از ظرفیت فضاهای چندمنظوره برای ورزش و بحران

استاندار تهران همچنین در جریان این سفر از خانه کشتی احداث‌شده در نصیرشهر بازدید کرد؛ مجموعه‌ای که با مشارکت شهرداری نصیرشهر و در مدت کمتر از یک سال احداث شده است.

معتمدیان با اشاره به محدودیت سرانه‌های ورزشی و نیاز جوانان و نوجوانان به فضاهای مناسب ورزشی گفت: استفاده همزمان از ظرفیت یک مجموعه برای فعالیت‌های ورزشی و مدیریت بحران، می‌تواند بخشی از نیازهای موجود را پاسخ دهد.

وی افزود: این مجموعه به صورت چندمنظوره طراحی شده است تا در شرایط عادی به عنوان فضای ورزشی، به‌ویژه خانه کشتی، مورد استفاده قرار گیرد و در شرایط بحرانی نیز امکان استفاده از ظرفیت آن وجود داشته باشد.

استاندار تهران استفاده از ظرفیت‌های موجود برای جبران کمبودهای زیرساختی را ضروری دانست و اظهار کرد: در حوزه‌های مختلف از جمله ورزش، آموزش و بهداشت با عقب‌ماندگی‌هایی در سرانه‌ها مواجه هستیم و باید با استفاده از ابتکار، نوآوری و ظرفیت‌های موجود، بخشی از این فاصله را جبران کنیم.

۶۵ پروژه ورزشی در برنامه توسعه استان

برنامه توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان تهران نیز در ماه‌های اخیر مورد توجه مدیریت استان قرار گرفته است. بر اساس اعلام استانداری، ۶۵ پروژه ورزشی در سطح استان در برنامه توسعه زیرساخت‌های ورزشی قرار گرفته است.

معتمدیان همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها برای توسعه فضاهای عمومی تأکید کرد و گفت: اگر بتوان از یک فضای ایجادشده در چند حوزه استفاده کرد، بخشی از نیازهای خدماتی شهروندان با هزینه کمتر و سرعت بیشتر پاسخ داده خواهد شد.

استاندار تهران در پایان با اشاره به برنامه افتتاح پروژه‌های آموزشی استان گفت: در مجموع ۱۰۳ مدرسه در سطح استان تهران در این ایام آماده افتتاح و بهره‌برداری شده که این طرح‌ها حدود یک‌هزار و ۳۰۰ کلاس درس را شامل می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم روند مدرسه‌سازی و تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، سرانه فضای آموزشی استان تهران بیش از پیش به استانداردهای مورد نیاز نزدیک شود.

معتمدیان با تأکید بر ضرورت ادامه این روند گفت: هدف مدیریت استان، عبور از کمبودهای موجود و نزدیک شدن به سرانه‌های مطلوب آموزشی است و برای تحقق این هدف، همه ظرفیت‌های دولتی، عمومی، شهرداری‌ها، خیرین و سایر دستگاه‌ها باید به میدان بیایند.