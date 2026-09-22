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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی لرستان از اول مهرماه اعلام شد

ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی لرستان از اول مهرماه اعلام شد

خرم‌آباد- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان گفت: ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی استان از اول مهرماه تا پایان سال جاری، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۳ تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کشکولی ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی استان از اول مهرماه تا پایان سال جاری، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۳ تعیین شده و کارکنان دستگاه‌ها در روزهای پنجشنبه به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

وی گفت: این تصمیم بر اساس بخشنامه شماره ۴۴۲۵۲۴ مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز و در عین حال تداوم خدمت‌رسانی به مردم اتخاذ شده است.

اجرای ساعت کاری جدید از اول مهرماه

وی افزود: ساعات اعلام‌شده برای تمامی دستگاه‌های اجرایی استان با رعایت مفاد ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای مهرماه اجرایی خواهد شد و مابقی ساعات موظفی کارکنان نیز با تمهیدات لازم از طریق دورکاری جبران می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان تأکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید شرایط لازم را برای اجرای دقیق این برنامه فراهم کنند تا ضمن مدیریت مصرف انرژی، روند خدمت‌رسانی به مردم نیز بدون وقفه ادامه داشته باشد.

مدارس و مراکز درمانی تابع ضوابط اختصاصی هستند

کشکولی درباره ساعت فعالیت واحدهای خدمات‌رسان آموزشی و بهداشتی گفت: ساعات آغاز به کار واحدهای عملیاتی خدمات‌رسان آموزشی، بهداشتی و سایر واحدهایی که به صورت مستقیم به مردم خدمت ارائه می‌کنند، از جمله مدارس، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و بخش‌های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مطابق مصوبات و ضوابط مربوط تعیین خواهد شد.

وی افزود: بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی نیز بر اساس الزامات مربوط به تداوم خدمات فعالیت خواهند کرد.

معاون استاندار لرستان اضافه کرد: تبعیت واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی از این بخشنامه نیز منوط به نظر مراجع تصمیم‌گیر ذی‌ربط است.

ساعت کاری بانک‌ها و الزام حضور کارکنان

کشکولی درباره ساعت کاری بانک‌ها نیز اظهار کرد: ساعات اعلام‌شده برای کارکنان بانک‌ها به عنوان ساعات موظفی ارائه خدمت محسوب می‌شود و کارکنان بانک‌ها موظف هستند دست‌کم ۱۵ دقیقه پیش از آغاز و ۱۵ دقیقه پس از پایان ساعت مقرر در محل کار حضور داشته باشند.

امکان شناورسازی ساعت کار والدین شاغل

وی با اشاره به مفاد بخشنامه در حمایت از خانواده گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با تعامل با یکدیگر، با شناورسازی ساعت آغاز به کار یکی از والدین شاغل که هر دو در دستگاه‌های اجرایی فعالیت دارند و دارای فرزند دانش‌آموز در مقاطع پیش‌دبستانی و دبستان یا فرزند زیر ۶ سال هستند، موافقت کنند.

کشکولی افزود: زنان سرپرست خانوار دارای شرایط مذکور نیز مشمول این حکم خواهند بود.

الزامات صرفه‌جویی در مصرف انرژی

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، به استثنای بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی، موظفند همزمان با آغاز ساعت کاری، وسایل گرمایشی و روشنایی را روشن و یک ساعت پیش از پایان کار نسبت به خاموش کردن آنها اقدام کنند.

وی ادامه داد: خاموش بودن تمامی وسایل گرمایشی و روشنایی در ساعات و ایام تعطیل الزامی است و استفاده از وسایل گرمایشی برقی و گازی مازاد بر تأسیسات گرمایشی ساختمان‌های دولتی توسط کارکنان ممنوع خواهد بود.

کشکولی گفت: اجرای این موارد با هدف کاهش مصرف انرژی و کمک به پایداری شبکه برق و گاز کشور انجام می‌شود.

کاهش ساعت کار بانوان و معلولان برقرار است

وی همچنین اظهار کرد: در مدت اجرای این بخشنامه، بهره‌مندی کارکنان مشمول از مزایای کاهش ساعات کاری پیش‌بینی‌شده در قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص مصوب سال ۱۳۹۵ و قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ بلامانع است.

تأکید بر تداوم خدمت‌رسانی به مردم

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان در پایان تأکید کرد: مدیران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و نظارت کنند که اجرای ساعات کاری جدید هیچ خللی در پاسخگویی و تداوم ارائه خدمات به مردم ایجاد نکند.

این بخشنامه از اول مهرماه تا پایان سال جاری در دستگاه‌های اجرایی استان لرستان اجرا خواهد شد.

کد مطلب 6955116

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