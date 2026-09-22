فراخوان مسابقه ملی عکاسی «اولین قرار» در کردستان منتشر شد

مهدی انور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با برگزاری هشتمین اجلاس سراسری نماز دانشآموزی در استان کردستان، مسابقه ملی عکاسی «اولین قرار» با هدف ثبت و روایت تصویری لحظات نخستین حضور دانشآموزان در فضای نماز و انس با قرآن کریم برگزار میشود.
وی افزود: این مسابقه با محوریت دو موضوع «اولین نماز دانشآموزی» و «اولین محفل انس با قرآن کریم» طراحی شده و تلاش دارد لحظات ماندگار و تجربههای معنوی دانشآموزان در مدارس را از دریچه دوربین به تصویر بکشد.
رقابت فرهنگیان، اصحاب رسانه و دانشآموزان
رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: مسابقه «اولین قرار» در دو بخش برگزار میشود که بخش نخست ویژه فرهنگیان و خبرنگاران آزاد و اصحاب رسانه و بخش دوم نیز به دانشآموزان خبرنگار مدارس اختصاص دارد.
انور با اشاره به اینکه نگاه خلاقانه و روایت تصویری از مهمترین محورهای ارزیابی آثار است، گفت: در بخش دانشآموزی، تجهیزات حرفهای ملاک برتری آثار نیست و دانشآموزان میتوانند با استفاده از دوربین تلفن همراه نیز در این رقابت شرکت کنند.
وی بیان کرد: آثار ارسالی باید کیفیت مناسب داشته و به صورت فایل ارسال شوند و هر اثر نیز باید همراه با عنوان و کپشن یا توضیح کوتاهی باشد که موضوع، موقعیت و روایت تصویر را برای داوران و مخاطبان روشن کند.
مهلت ارسال آثار تا پنجم مهر
رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش کردستان گفت: علاقهمندان از اول تا پنجم مهرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.
وی افزود: فرهنگیان و اصحاب رسانه میتوانند آثار خود را در پیامرسان شاد به شناسه @aksenamaz1 و دانشآموزان خبرنگار مدارس نیز به شناسه @aksenamaz2 ارسال کنند.
انور تأکید کرد: درج نام و نام خانوادگی، استان، شهرستان، شماره تماس و بخش شرکت در مسابقه برای همه شرکتکنندگان ضروری است و دانشآموزان باید نام مدرسه خود را نیز همراه اثر اعلام کنند؛ آثاری که فاقد مشخصات کامل باشند، وارد فرآیند داوری نخواهند شد.
توجه به اصالت آثار و روایت تصویری
وی خاطرنشان کرد: آثار باید متعلق به فرد ارسالکننده باشند و در صورت مشخص شدن تعلق اثر به شخص دیگر یا نبود حقوق مالکیت آن برای شرکتکننده، اثر از مسابقه حذف خواهد شد.
رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش کردستان گفت: مالکیت آثار برای صاحبان آنها محفوظ است، اما ارسال اثر به منزله موافقت با استفاده از آن در بولتن، پایگاههای اطلاعرسانی، رسانهها، نمایشگاه و سایر بسترهای مرتبط با هشتمین اجلاس سراسری نماز دانشآموزی و فعالیتهای فرهنگی و هنری آموزش و پرورش خواهد بود.
انور اضافه کرد: آثار منتخب پس از پایان مسابقه در قالب نمایشگاه در معرض دید عموم قرار میگیرند.
وی درباره جوایز این مسابقه نیز گفت: به نفر اول چهار میلیون تومان، نفر دوم سه میلیون تومان و نفر سوم دو میلیون تومان جایزه تعلق میگیرد و ۱۰ اثر برگزیده دیگر نیز هر کدام یک میلیون تومان دریافت خواهند کرد.
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