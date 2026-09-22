پاسخی فـراتر از تصور

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: با توجه به شواهد و قرائن موجود ناظر بر احتمال تجاوز مجدد آمریکا، بخشهای نظامی و عملیاتی کشور، تمامی سناریوهای احتمالی تجاوز دشمن را پیشبینی کرده و در وضعیت آمادهباش کامل برای بهکارگیری ظرفیتهای آفندی و پدافندی قرار دارند. در صورت وقوع جنگ، ما ابتکار عمل را در دست خواهیم داشت و دشمن را آچمز خواهیم کرد.
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در بخشی از مصاحبه اخیر خود با شبکه الجزیره تاکید کرد که اگر جنگی دوباره آغاز شود، کشتیهای آمریکا در هر نقطهای از اقیانوس هند که باشند، هدف حمله قرار خواهند گرفت. ما به این توانمندیها دست یافتهایم. ما سرعت موشکهای هایپرسونیک خود را از ۶ ماخ به ۱۰ ماخ افزایش دادهایم. همچنین سامانههای جنگ الکترونیک خود را توسعه داده و پدافند هواییمان را ارتقا بخشیدهایم؛ علاوه بر این، تدابیر دیگری نیز در اختیار داریم که در زمان مناسب از آنها استفاده خواهیم کرد. بنابراین، ما کاملا آمادهایم. اگر آمریکا جنگی را آغاز کند، با نیرویی بیشتر و ضرباتی پرتعدادتر و دردناکتر با آن مقابله خواهیم کرد.
سلاحهای شگفتانگیز ایرانی
سردار محبی، سخنگوی سپاه نیز در مصاحبه با شبکه خبری العالم تاکید کرد که اگر حملهای به ایران رخ دهد، جغرافیای جنگ را تغییر خواهیم داد و سپاه آماده یک جنگ طولانیمدت است. سخنگوی سپاه این وعده را هم داد که در جنگ احتمالی آتی، ایران از سلاحهایی رونمایی خواهد کرد که دنیا را شگفتزده میکند. آنچه واضح است آن است که دکترین نظامی ما دیگر صرفا بر پایه پدافند نیست.
ما به چنان سطحی از اشراف و توانمندی تهاجمی رسیدهایم که جغرافیای تهدید دشمن را به پهنه دریاها و پایگاههای دوردستشان گسترش دادهایم. این یک هشدار نیست، یک واقعیت عملیاتی است که تمامیت حضور نامشروع آمریکاییها در منطقه را هدف قرار میدهد. دستیابی ایران به نسل جدید موشکهای کروز ضدکشتی با قابلیت فرار از رادار و سرعتهای بسیار بالا، موازنه قدرت در خلیج فارس و فراتر از آن را به کلی تغییر داده است. بر همین مبنا، هر هدفی که در رادار ما قرار بگیرد، در کسری از زمان به هدفی منهدمشده تبدیل خواهد شد.
ما برای سناریوهای نبرد تمامعیار، نهتنها طرحریزی کردهایم، بلکه زرادخانههای خود را با تسلیحاتی مجهز کردهایم که قواعد بازی را تغییر خواهند داد؛ دشمن اگر جنگی را آغاز کند، باید بداند که نقطه پایان آن در اراده او نخواهد بود. در حالی که دشمن روی سختافزارهای خود حساب باز کرده، ما با توسعه شبکههای هوشمند جنگ الکترونیک، توانایی کور کردن چشمان راداری و فلج کردن سیستمهای ناوبری پیشرفتهترین ناوگانهای آنها را عملیاتی کردهایم. بدون تردید، در میدان نبرد مدرن، کسی که فضا را کنترل کند، پیروز است.
پدافند چندلایه ما که تلفیقی از سامانههای بومی کوتاهبرد، میانبرد و دوربرد است، اکنون به یک شبکه یکپارچه تبدیل شده که نفوذ به آن، برای هر متجاوزی به یک کابوس غیرممکن بدل میشود؛ حریم هوایی ما خط قرمزی است که هر پرندهای در آن، آخرین پرواز خود را تجربه خواهد کرد. اگر محاسبات غلط آمریکاییها، آنها را به سمت آغاز یک ماجراجویی نظامی جدید سوق دهد، باید منتظر پاسخی باشند که نه تنها منافعشان در منطقه، بلکه بقای ساختار قدرتشان را در تنگنا قرار خواهد داد. ما برای پاسخ به تجاوز اول، پایان نهایی را در نظر گرفتهایم.
دستهای نظامیان ایران، روی ماشه است
بدون تردید، ایران اسلامی به دنبال جنگ نیست، اما اگر کسی بخواهد شعلههای آن را برافروزد، بداند که ما این آتش را به خانههای خود آنها در منطقه خواهیم برد. دستهای نظامیان ایران روی ماشه است و سیستمهای ما منتظر کوچکترین لغزش از سوی دشمن برای اجرای یک پاسخ ضربتی و سرنوشتساز هستند. روز گذشته، ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتمالانبیا(ص) بهمناسبت هفته دفاع مقدس، بیانیهای صادر کردند.
در مطلع این بیانیه آمده است که کشور با استفاده از تجارب ارزشمند هشت سال دفاع مقدس بهسمت ایران قوی سوق داده شد و آمریکا و رژیم صهیونیستی، در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و جنگ ۴۰ روزه، در برابر ملت مبعوث و فرزندان دلاور و شجاع آنان در نیروهای مسلح، زانو زدند و سر تعظیم فرود آوردند. در ادامه این بیانیه درج شده که نیروهای مسلح، معادلات امنیتی را به نفع امت اسلامی و ملت شریف ایران تغییر دادهاند که نمونه بارز آن، به دست گرفتن مدیریت تنگه هرمز با ترتیبات ایرانی، فروریختن هیمنه پوشالی ارتش رو به زوال، هالیوودی و تروریستی آمریکای جنایتکار و ذلیل کردن ارتش کودککش صهیونیستی است. این بیانیه تاکید و تصریح دارد که نیروهای مسلح ایران اسلامی در برابر دشمن کوتاه نخواهند آمد و طعم تلخ شکستهای بیشتر را بر متجاوزان و بدخواهان ملت ایران، بهویژه دشمنان آمریکایی، صهیونیستی و همپیمانان آنها، خواهند چشاند.
یاوهگویی مقام آمریکایی درباره مذاکرات با ایران
اما با وجود آمادگی ایران برای یک نبرد تمامعیار با دشمن آمریکایی، ترس و استیصال در فحوای کلام مقامات آمریکایی موج میزند. در همین راستا، مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل با تکرار ادعاهای واشنگتن علیه ایران مدعی شد که دونالد ترامپ به دنبال آن است تا نگذارد ایران با استفاده از سلاح هستهای، جهان را به گروگان بگیرد و برای تحقق این هدف از شدیدترین فشارها استفاده میکند!
وی بدون اشاره به تجاوزات آمریکا علیه ایران حین اجرای مذاکرات مدعی شد که راه برای بازگشت ایران به میز مذاکرات باز است به شرط آنکه این روند با حسن نیت انجام شود. این در حالی است که آمریکاییها ثابت کردهاند نه تنها به میز مذاکرات پایبند نبوده و حین اجرای آن دست به تجاوز نظامی میزنند بلکه در صورت دستیابی به توافق نیز به مفاد آن متعهد نیستند و به راحتی از هر توافقی خارج میشوند.
قدرت نظامی آمریکا فرسوده شده است
اما در میانه گمانهزنیها در باب آغاز جنگ بین ایران و آمریکا، محافل رسانهای در داخل آمریکا از ضعف و فترت ارتش این کشور سخن میگویند. در همین رابطه نشریه آتلانتیک، اخیرا در تحلیلی تاکید کرده که در ۶ ماه گذشته، قدرت آمریکا، قدرتی که همواره با برخورداری از پیشرفتهترین تجهیزات جنگی جهان، آموزشدیدهترین نیروهای نظامی، شبکهای جهانی از پایگاهها و سامانههای لجستیکی و همچنین روابط نظامی و دیپلماتیک با کشورهای سراسر جهان شناخته میشد، برای شکست دادن ایران کافی نبوده است.
در ادامه این تحلیل آمده است که جنگ با ایران ذخایر برخی از مهمترین و پیشرفتهترین تسلیحات پنتاگون را کاهش داده است. با نرخ فعلی تولید، چندین سال طول میکشد تا آمریکا ذخایر تسلیحاتی خود را به سطحی برساند که پیش از آغاز جنگ توسط ترامپ در فوریه داشت؛ با نگاه به شرایط امروز، حتی همان سطح از تسلیحات نیز برای حفظ جایگاه جهانی دیرینه آمریکا، در شرایطی که جهان به سمت تولید انبوه پهپادهای دقیق هدایتشونده حرکت میکند، بیش از حد ضعیف به نظر میرسد. در تحلیل آتلانتیک تصریح شده که ترامپ بهتنهایی توانمندیهای آمریکا را تضعیف نکرده است. اما جنگ ترامپ با ایران نشان داده که پویاییهای زیربنایی قدرت جهانی تا چه اندازه تغییر کردهاند و قدرت نظامی آمریکا تا چه اندازه فرسوده شده است.
دست و پا زدن ترامپ برای مهار جهش بیسابقه قیمت سوخت
در میان انبوه گرفتاریهای ترامپ، باید جهش تصاعدی قیمت سوخت را هم مدنظر قرار داد. امری که در صورت حماقت او برای تجاوز مجدد به ایران، تصاعدیتر و غیرقابل کنترلتر میشود. رسانه آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در جریان مکالمه تلفنی خود با ولادیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین از وی خواسته حملات علیه پالایشگاههای نفت روسیه را متوقف کند.
بر اساس این گزارش، ترامپ بارها از زلنسکی خواست حملات علیه پالایشگاههای نفت روسیه را متوقف کند و کلمه گازوئیل بارها در این مکالمه تکرار شد. آکسیوس مدعی شد که حملات اوکراین به روسیه باعث افزایش قیمت جهانی گازوئیل شده است. این در حالی است که تجاوز آمریکا علیه ایران و اختلال در زنجیره انتقال انرژی از طریق تنگه هرمز، عامل اصلی جهش قیمت سوخت در جهان است. میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا رکورد جدیدی زده و به حدود هفت دلار در هر گالن رسیده است.
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