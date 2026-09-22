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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

سردار محبی: آمریکا به کوه کلنگ یا هر مکانی حمله کند مقابلش می‌ایستیم

سردار محبی: آمریکا به کوه کلنگ یا هر مکانی حمله کند مقابلش می‌ایستیم

سخنگوی سپاه گفت: اگر آمریکا بخواهد به هر نقطه از ایران نه فقط کوه کلنگ و نه فقط مکانی که مورد تهدید قرار داده، حمله کند، ما با آمادگی کامل در مقابل حمله آمریکا می‌ایستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگویی گفت: به سردمداران و هیئت حاکمه آمریکا توصیه می‌کنم مواردی را که قبلاً تجربه کرده و در آن تجربه شکست خورده‌اند، بار دیگر تکرار نکنند؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست.

وی افزود: ترامپ عادت دارد دائماً تهدید کند و فراموش می‌کند که پیش‌تر نیز تهدیداتی مطرح کرده، اما نتوانسته آن‌ها را عملیاتی کند و اکنون دوباره تهدیدات جدیدی را مطرح می‌کند.

سردار محبی بیان کرد: اگر آمریکا بخواهد به هر نقطه از ایران نه فقط کوه کلنگ و نه فقط مکانی که مورد تهدید قرار داده، حمله کند، ما با آمادگی کامل در مقابل حمله آمریکا می‌ایستیم و تجاربی که آمریکا پیش‌تر از نوع مقابله ما کسب کرده و در واقع مانع رسیدن آمریکا به اهدافش شده، مجدداً برای آمریکا تکرار خواهد شد.

سخنگوی سپاه تاکید کرد: ما برای هر سناریوی دشمن آمادگی داریم و دشمن در هر عرصه‌ای که بخواهد وارد عمل شود، قطعاً پاسخ دندان‌شکنی به دشمن خواهیم داد.

کد مطلب 6955193
محسن صمیمی

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