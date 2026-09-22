به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگویی گفت: به سردمداران و هیئت حاکمه آمریکا توصیه می‌کنم مواردی را که قبلاً تجربه کرده و در آن تجربه شکست خورده‌اند، بار دیگر تکرار نکنند؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست.



وی افزود: ترامپ عادت دارد دائماً تهدید کند و فراموش می‌کند که پیش‌تر نیز تهدیداتی مطرح کرده، اما نتوانسته آن‌ها را عملیاتی کند و اکنون دوباره تهدیدات جدیدی را مطرح می‌کند.



سردار محبی بیان کرد: اگر آمریکا بخواهد به هر نقطه از ایران نه فقط کوه کلنگ و نه فقط مکانی که مورد تهدید قرار داده، حمله کند، ما با آمادگی کامل در مقابل حمله آمریکا می‌ایستیم و تجاربی که آمریکا پیش‌تر از نوع مقابله ما کسب کرده و در واقع مانع رسیدن آمریکا به اهدافش شده، مجدداً برای آمریکا تکرار خواهد شد.



سخنگوی سپاه تاکید کرد: ما برای هر سناریوی دشمن آمادگی داریم و دشمن در هر عرصه‌ای که بخواهد وارد عمل شود، قطعاً پاسخ دندان‌شکنی به دشمن خواهیم داد.