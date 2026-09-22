طباطبایی نژاد:امنیت امروز کشور ثمره خون شهدا و ایستادگی ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد ظهر سه شنبه در هفتمین آیین تجلیل و تکریم از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت که در ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: ایستادگی خانوادههای شهدا و ایثارگران در دوران دفاع مقدس و در برابر تهدیدهای جاری، برای کشور ارزشآفرین بوده و سنگبنای امنیت امروز ایران اسلامی را بنا کرده است.
دفاع مقدس الگوی رعایت موازین اسلامی در جنگ
امامجمعه اصفهان با اشاره به جایگاه دفاع مقدس در تاریخ انقلاب اسلامی تصریح کرد: دفاع مقدس بر پایه موازین دقیق اسلامی شکل گرفت؛ چرا که در اسلام، برای جنگ نیز حدود و احکام مشخصی تدوین شده است تا جایی که رزمندگان حتی در برابر دشمن نیز نباید از مدار عدالت خارج شوند.
وی افزود: تلاش امام راحل (ره) و شهدا بر این بود که ضمن ایستادگی قاطع در برابر دشمن، اصول اخلاقی و احکام الهی همواره رعایت شود و این ویژگی، دفاع مقدس ما را از سایر جنگهای دنیا متمایز کرد.
عبور از محدودیتهای ابتدای جنگ با تکیه بر خودباوری
آیتالله طباطبایینژاد با مقایسه توان دفاعی کشور در سالهای ابتدایی جنگ و دوران فعلی گفت: در آغاز دوران دفاع مقدس، کشور با محدودیتهای شدید تجهیزاتی و موشکی مواجه بود، اما امروز به مدد خودباوری جوانان، به پیشرفتهای شگرفی در حوزه دفاعی و موشکی دست یافتهایم که با گذشته قابل مقایسه نیست.
نماینده ولیفقیه در استان اصفهان با تأکید بر ضرورت رعایت موازین دینی در تمامی اقدامات نظامی و دیپلماتیک خاطرنشان کرد: قرآن کریم دستورالعملهای روشنی برای جنگ و صلح دارد و باید توجه داشت که مصلحتاندیشی، هرگز به معنای کنار گذاشتن احکام و اصول شرعی نیست.
لزوم پرهیز از قضاوتهای عجولانه
وی با اشاره به برخی پیچیدگیهای حوادث روز جامعه و لزوم پرهیز از برداشتهای سطحی، گفت: همه واقعیتها در نگاه نخست برای انسان آشکار نیست و حقیقت بسیاری از رویدادها با گذر زمان روشن میشود؛ بنابراین نباید بدون اشراف بر تمامی جوانب و ابعاد موضوعات، درباره حوادث یا افراد قضاوت کرد.
آیتالله طباطبایینژاد با استناد به آموزههای نهجالبلاغه افزود: ایجاد الفت میان آحاد مردم و رعایت حقوق یکدیگر از اولویتهای جامعه اسلامی است و باید میان حفظ وحدت ملی و صیانت از اصول دینی، توازن برقرار کرد.
وی با اشاره به تأثیرگذاری ایران در جهان اسلام گفت: جهاد در فرهنگ اسلامی جایگاهی رفیع دارد و امروز حفظ وحدت، عزت ملی و ایستادگی در برابر توطئههای دشمن، وظیفهای همگانی است که باید برای استمرار امنیت و پیشرفت کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد.
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