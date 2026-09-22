به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عبادی‌زاده با اشاره به جایگاه جنگ و دفاع در فرهنگ اسلامی، اظهار کرد: در فرهنگ اسلامی، جنگ تنها در شرایط ضرورت معنا پیدا می‌کند و به‌عنوان یک اصل و ابزار دائمی مورد پذیرش نیست؛ بلکه اصل بر صیانت از جامعه اسلامی و دفاع در برابر تجاوز دشمن است.

وی افزود: جهاد فی‌سبیل‌الله در دوران غیبت، معطوف به جهاد دفاعی است و جهاد ابتدایی شرایط و احکام خاص خود را دارد. بر اساس دیدگاه مشهور فقها، آغازگری جنگ در دوران غیبت کبری در زمره اختیارات ولی‌امر قرار نمی‌گیرد و امام خمینی(ره) نیز بر این مسئله تأکید داشتند. این نگاه نشان می‌دهد که در اسلام، اصل بر دفاع است؛ البته این رویکرد به معنای گریز از میدان مقابله با دشمن و کوتاه آمدن در برابر تجاوز نیست.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با بیان اینکه حق و عدالت همواره با دشمنی و مخالفت جریان‌های مختلف مواجه بوده است، تصریح کرد: هرگاه دشمن به سرزمین اسلامی حمله کند، دفاع از جامعه و ایستادگی در برابر متجاوز بر همه کسانی که توان حضور و مقابله دارند، واجب می‌شود.

آیت‌الله عبادی‌زاده، رزمندگان را از ارکان اصلی جهاد و دفاع دانست و خاطرنشان کرد: در کنار حضور و ایستادگی در میدان، روایتگری جنگ و انتقال واقعیت‌های آن نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت ثبت و بازگو کردن رشادت‌های مبارزان و مجاهدان گذشته گفت: امروز درباره شخصیت‌هایی همچون خواجه‌عطا و رئیس‌علی دلواری، با وجود نقش برجسته آنان در مبارزه با استعمار و دفاع از سرزمین، روایت‌های کافی و فراگیری در اختیار نسل جدید قرار نگرفته و بخش قابل توجهی از جامعه شناخت دقیقی از ابعاد شخصیت و مبارزات آنان ندارد؛ مسئله‌ای که نشان‌دهنده ضعف ما در حوزه روایتگری تاریخی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با اشاره به تلاش دشمن برای بهره‌برداری از فاصله و انقطاع میان نسل‌ها بیان کرد: در کنار مسئولیتی که در میدان عمل بر عهده داریم، رسالت مهم دیگری نیز متوجه ماست و آن، روایت صحیح وقایع و انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و رشادت نسل‌های گذشته به نسل‌های آینده است.

آیت‌الله عبادی‌زاده همچنین بر ضرورت ثبت خاطرات و وقایع دوران جنگ از سوی رزمندگان تأکید کرد و گفت: تجربه‌ها، مشاهدات و خاطرات رزمندگان باید ثبت و در اختیار نسل جوان قرار گیرد؛ چراکه رزمندگان و پیشکسوتان عرصه جهاد می‌توانند حلقه اتصال میان نسل امروز و نسل‌های مجاهد و ایثارگر گذشته باشند.