روبیو: آمریکا آماده دیدار با مقامات ایران در سازمان ملل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در گفت‌وگو با شبکه ان‌بی‌سی نیوز مدعی شد که واشنگتن آماده برگزاری دیدار با مقامات ایران در مقر سازمان ملل است.

روبیو افزود: ما برای چنین دیداری آماده‌ایم. فکر نمی‌کنم در حال حاضر چیزی برنامه‌ریزی شده باشد، اما قطعاً برای چنین چیزی آمادگی داریم؛ به‌ویژه اگر احتمال داشته باشد که به نتیجه‌ای مثبت منجر شود و در نهایت هدف اصلی این موضوع را محقق کند.

او ضمن تکرار مواضع خصمانه کشورش ادعا کرد: هدف این است که ایران هرگز نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. آنها به سادگی نمی‌توانند چنین سلاحی داشته باشند.

طی چند روز گذشته نیز رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده بود که از ایده دیدار با رئیس‌ جمهور ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در هفته جاری استقبال می‌کند.

روبیو در ادامه در تلاش برای تاثیرگذاری بر بازار سوخت به ان‌بی‌سی گفت: جریان نفت از طریق تنگه هرمز اکنون حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد سطح قبلی خود است و در حال افزایش است!

او با خطرناک خواندن درگیری بین یمنی‌ها و عربستان سعودی گفت: ما همیشه در کنار ریاض خواهیم ایستاد و از آن حمایت خواهیم کرد. ما به انجام تعهدات خود در قبال عربستان سعودی متعهد هستیم و در حال بررسی امکان حل و فصل مناقشه هستیم.

روبیو در گفت‌وگو با شبکه فاکس نیوز نیز گفت: ما با عربستان سعودی توافق دفاعی داریم و قصد داریم به تعهدات خود در این توافق عمل کنیم و این کار را خواهیم کرد.

آمریکا از موضع برخی متحدان ناتو درباره جنگ ایران ناامید است

وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد واشنگتن از اینکه برخی متحدان ناتو اجازه استفاده از پایگاه‌های نظامی خود برای انجام حملات علیه ایران را نداده‌اند، «ناامید» است

روبیو در گفت‌وگو با شبکه فاکس نیوز با زیر سؤال بردن «فلسفه وجودی» ناتو در چنین شرایطی گفت استفاده از پایگاه‌های نظامی در اروپا یکی از «بزرگ‌ترین مزایای» عضویت در این ائتلاف است.

پیش‌تر ایتالیا، اسپانیا و لهستان از جمله اعضای ناتو بودند که به‌طور کامل یا جزئی با استفاده آمریکا از پایگاه‌های خود برای عملیات مرتبط با جنگ ایران مخالفت کرده بودند.

روبیو گفت واشنگتن این موضوع را با متحدان خود مطرح کرده و امیدوار است چنین تصمیم‌هایی در آینده تکرار نشود.

وزیر خارجه آمریکا همچنین از توافق اخیر واشنگتن با دانمارک درباره گرینلند استقبال کرد و گفت این توافق به آمریکا اجازه خواهد داد هر تعداد پایگاه نظامی که لازم باشد در این جزیره ایجاد کند.