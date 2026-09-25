به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن‌پست بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی ارائه شده به کنگره آمریکا، گزارش داد که ریاض همچنان گزینه دستیابی به سلاح هسته‌ای را در دستور کار خود حفظ کرده است. این گزارش که بر پایه اسناد محرمانه تهیه شده، حاکی از آن است که توافق موسوم به «توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان»، محدودیت‌های نظارتی را کاهش داده و به خواسته‌های ریاض تن داده است.

در همین راستا، گروهی از قانون‌گذاران دموکرات در نامه‌ای به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، هشدار دادند که این توافق با فراهم کردن فرآیند غنی‌سازی اورانیوم، عملاً مسیر توسعه سلاح‌های هسته‌ای توسط عربستان را هموار می‌کند. آن‌ها خاطرنشان کردند که دولت دونالد ترامپ در این توافق از رویه‌های معمول فاصله گرفته و محدودیت‌های کمتری را اعمال کرده است.

در مقابل، وزارت امور خارجه آمریکا با رد این ادعاها، اعلام کرد که واشنگتن از هیچ‌گونه برنامه هسته‌ای نظامی توسط عربستان حمایت نکرده و نخواهد کرد. از سوی دیگر، عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان، پیش‌تر بر ماهیت صلح‌آمیز و شفافیت بالای فعالیت‌های هسته‌ای این کشور تأکید کرده بود.

این توافق پیشنهادی ۳۰ ساله که در ماه اوت به کنگره ارائه شد، اکنون در مرحله بررسی ۹۰ روزه قرار دارد. منتقدان بر این باورند که این طرح، عربستان سعودی را از غنی‌سازی یا بازفرآوری سوخت هسته‌ای منع نمی‌کند؛ فرآیندهایی که پتانسیل تولید مواد لازم برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای را دارند.