هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتادویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز سهشنبه ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور)در مقر این سازمان در نیویورک آغاز شد؛ نشستی که در سایه ادامه جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تحولات غزه، جنگ اوکراین و تشدید چالشهای امنیتی و اقتصادی در جهان برگزار میشود.
نشست مجمع عمومی از امروز آغاز شده و تا ۲۶ سپتامبر (۴ مهر) ادامه خواهد داشت و پس از یک وقفه، ۲۸ سپتامبر (۶ مهر) از سر گرفته میشود. بر اساس برنامه رسمی سازمان ملل، این نشست بخشی از «هفته سطح عالی» هشتادویکمین دوره مجمع عمومی است.
موضوع محوری دوره جدید مجمع عمومی «بازسازی اعتماد، مدیریت تحول؛ سازمان مللی که برای همه کارآمد باشد» اعلام شده است. با این حال، تحولات امنیتی و جنگهای جاری بخش مهمی از فضای سیاسی نشست امسال را تحت تأثیر قرار داده است.
گزارشهای خبری امروز نیز جنگ علیه ایران، غزه و اوکراین را از محورهای اصلی بحثهای سران جهان میدانند.
ترامپ؛ نخستین سخنرانی مهم مرتبط با ایران
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا از مهمترین سخنرانان روز نخست است. طبق برنامه اعلامشده، پس از گزارش دبیرکل سازمان ملل و سخنرانی رئیس مجمع عمومی، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیسجمهور برزیل سخنرانی میکند و سپس نوبت به ترامپ میرسد.
سخنرانی ترامپ در شرایطی انجام میشود که جنگ آمریکا علیه ایران همچنان ادامه دارد و موضوع تنگه هرمز و امنیت انرژی نیز به یکی از مهمترین پیامدهای این درگیری تبدیل شده است.
رویترز گزارش داده است ترامپ علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی، برنامه فشردهای برای دیدار با سران کشورهای مختلف دارد و جنگ ایران و اوکراین از موضوعات اصلی این دیدارها خواهد بود.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، نیز امروز عازم نیویورک شده است، اما سخنرانی او در برنامه روز نخست مجمع عمومی قرار ندارد. بر اساس برنامه منتشرشده، پزشکیان قرار است روز چهارشنبه ۲۳ سپتامبر در مجمع عمومی سخنرانی کند.
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