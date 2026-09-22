تهدید وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه حماس، ایران و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز سهشنبه تهدید کرد در صورت ربوده شدن شهروندان یا نظامیان اسرائیلی، شهر غزه «تخلیه» خواهد شد.
کاتس در مراسم نظامی به مناسبت روز یومکیپور برای توجیه جنایات گذشته و پیش روی این رژیم مدعی شد اطلاعاتی در اختیار اسرائیل قرار دارد که نشان میدهد حماس برای ربودن اسرائیلیها برنامهریزی میکند.
وی خطاب به حماس و حامیان آن از جمله ایران و رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه گفت: «اگر حتی یک سرباز یا غیرنظامی اسرائیلی ربوده شود، تمام یک میلیون ساکن شهر غزه به سمت جنوب منتقل خواهند شد.»
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه تهدید خود مدعی شد این همان «زبانی است که سازمانهای جهادی در غزه و لبنان میفهمند» و اسرائیل نیز با همین زبان سخن میگوید.
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