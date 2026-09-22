به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری با تاکید بر ضرورت مقابله با فساد و تبعیض گفت: مردم در روزهای دشوار، پشت کشور ایستاده‌اند. بسیاری از آنها با نگرانی معیشت و آینده فرزندانشان زندگی می‌کنند، اما مسئولیت خود را در قبال ایران فراموش نکرده‌اند. آنچه این رنج را تلخ‌تر می‌کند، دیدن کسانی است که از امتیازهای ویژه برخوردارند و سهم خود از دشواری‌ها را هم بر دوش مردم می‌گذارند.

خانواده‌ای که زیر فشار معیشت است، باید احساس کند در مطالبه عدالت تنها نمانده است

وی افزود: با اطلاع می‌گویم که رهبر انقلاب از فقر و فساد و تبعیض غصه دارند. رهبر شهید انقلاب نیز نسبت به این مسائل حساسیتی جدی داشتند که حتی زبانزد دشمنان ایشان هم بود. این دغدغه‌ها باید در تصمیم و رفتار مسئولان امتداد پیدا کند و نتیجه‌اش در زندگی مردم دیده شود. خانواده‌ای که زیر فشار معیشت است، باید احساس کند در مطالبه عدالت تنها نمانده است.

نمی‌شود از اعتبار انقلاب سود برد و از رنج مردم سهمی نداشت

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه در این میان، مسئله ما با یک الیگارشی منفعت‌جوست، تصریح کرد: شبکه‌هایی که بر سر سفره انقلاب جا خوش کرده‌اند، به منابع و فرصت‌ها دسترسی دارند، اما هنگام دفاع از کشور و پذیرفتن مسئولیت، نشانی از آن‌ها نیست. نمی‌شود از اعتبار انقلاب سود برد و از رنج مردم سهمی نداشت.

هزینه اعتباری رفتارهای سودجویان را کسانی می‌پردازند که زندگی‌شان را وقف انقلاب و ایران کرده‌اند

وی افزود: تلخی دیگر این است که هزینه اعتباری این رفتارها را کسانی می‌پردازند که زندگی‌شان را وقف انقلاب و ایران کرده‌اند. عده‌ای امتیاز می‌گیرند و پاسخ نمی‌دهند، اما بدگمانی دامان مدیر سالم، نیروی مخلص و خانواده‌ای را می‌گیرد که عزیزش را برای این کشور داده است. این منفعت‌جویان از آبروی دیگران خرج می‌کنند.

تا مردم هزینه امتیازهای بی‌پاسخ دیگران را می‌پردازند، مسیر اعتلای ایران هموار نمی‌شود

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تأکید کرد: وفاداری به حساسیت رهبر شهید انقلاب درباره فقر، فساد و تبعیض، با پیگیری بی‌ملاحظه جایگاه و ارتباطات متخلفان معنا پیدا می‌کند. منابع باید بازگردد، مسئولیت‌ها روشن شود و راه تکرار سوءاستفاده بسته شود. تا وقتی مردم هزینه امتیازهای بی‌پاسخ دیگران را می‌پردازند، مسیر اعتلای ایران هموار نخواهد شد./