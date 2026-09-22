پیام سرلشکر رضایی در پی ارتحال آیت الله شبیری زنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدارمحسن رضایی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی با صدور پیامی، ارتحال مرجع عالیقدر، حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفت. متن پیام ، به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم



العلماء ورثه الانبیاء



ارتحال تاسف برانگیز مرجع عالیقدر و فقیه ممتاز و ژرف اندیش، حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سید موسی شبیری زنجانی را به محضر مبارک حضرت ولیعصر (عج)، رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی، مراجع عالیقدر تقلید، حوزه های علمیه و بعموم ارادتمندان و مقلدان و دست پروردگان و بویژه به بیت شریف و آقازادگان محترم ایشان، صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.



بی تردید فقدان این فقیه روشن ضمیر، ضایعه ای بزرگ برای حوزه های علمیه است و مطمئنا سلوک و تقوا و جامعیت آن عالم عامل، همواره الگویی برای پویندگان طریق دانش و معرفت و نام و یاد و آثار گرانسنگ ایشان، در تاریخ پر افتخار فقاهت تشیع ماندگار خواهد بود.



از درگاه حضرت حق، برای روح بلند آن مرجع والا مقام، علو درجات و برای عموم بازماندگان و مصیبت دیدگان و داغداران، صبر و اجر مسالمت می‌نمایم.



محسن رضایی



۳۰ شهریور ۱۴۰۵