پیام سرلشکر رضایی در پی ارتحال آیت الله شبیری زنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدارمحسن رضایی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی با صدور پیامی، ارتحال مرجع عالیقدر، حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفت. متن پیام ، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
العلماء ورثه الانبیاء
ارتحال تاسف برانگیز مرجع عالیقدر و فقیه ممتاز و ژرف اندیش، حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سید موسی شبیری زنجانی را به محضر مبارک حضرت ولیعصر (عج)، رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی، مراجع عالیقدر تقلید، حوزه های علمیه و بعموم ارادتمندان و مقلدان و دست پروردگان و بویژه به بیت شریف و آقازادگان محترم ایشان، صمیمانه تسلیت عرض میکنم.
بی تردید فقدان این فقیه روشن ضمیر، ضایعه ای بزرگ برای حوزه های علمیه است و مطمئنا سلوک و تقوا و جامعیت آن عالم عامل، همواره الگویی برای پویندگان طریق دانش و معرفت و نام و یاد و آثار گرانسنگ ایشان، در تاریخ پر افتخار فقاهت تشیع ماندگار خواهد بود.
از درگاه حضرت حق، برای روح بلند آن مرجع والا مقام، علو درجات و برای عموم بازماندگان و مصیبت دیدگان و داغداران، صبر و اجر مسالمت مینمایم.
محسن رضایی
۳۰ شهریور ۱۴۰۵
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی با صدور پیامی، ارتحال مرجع عالیقدر، حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدارمحسن رضایی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی با صدور پیامی، ارتحال مرجع عالیقدر، حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفت. متن پیام ، به این شرح است:
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