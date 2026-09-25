به گزارش خبرنگار مهر، فورد و جنرالموتورز در سال جاری بیش از سایر خودروسازان بزرگ بازار آمریکا سهم خود را از دست دادهاند؛ وضعیتی که به گفته تحلیلگران، بخشی از آن به کمبود مدلهای کممصرف و هیبریدی در سبد محصولات این دو شرکت مربوط میشود.
بر اساس پیشبینی شرکت تحقیقاتی Cox Automotive که رویترز منتشر کرده، فروش خودروهای فورد در آمریکا در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۸.۸ درصد کاهش خواهد یافت. در نتیجه، سهم فورد از بازار آمریکا نزدیک به یک واحد درصد کاهش یافته و به ۱۲.۵ درصد میرسد.
جنرالموتورز نیز با شرایط مشابهی روبهرو است. طبق برآورد Cox، فروش خودروهای این شرکت تا پایان سپتامبر ۶.۲ درصد نسبت به سال قبل کاهش مییابد و سهم GM از بازار از ۱۷.۴ درصد به ۱۶.۷ درصد خواهد رسید.
این دو شرکت در میان ۱۳ خودروساز بررسیشده توسط Cox بیشترین کاهش سهم بازار را تجربه کردهاند.
در همین حال، سهم مجموع سه خودروساز سنتی دیترویت، یعنی جنرالموتورز، فورد و Stellantis، در پایان سهماهه سوم به حدود ۳۶ درصد خواهد رسید؛ سطحی که Cox آن را پایینترین سهم تاریخی این سه شرکت در بازار آمریکا میداند.
هیبریدیها برنده تغییر رفتار مصرفکنندگان
یکی از عوامل مؤثر بر تغییر سهم بازار، افزایش توجه خریداران آمریکایی به مصرف سوخت است. افزایش قیمت سوخت باعث شده تقاضا برای خودروهای کممصرف و هیبریدی افزایش پیدا کند.
تحلیلگران میگویند فورد و جنرالموتورز در مقایسه با برخی رقبای خود مدلهای هیبریدی کمتری در اختیار مشتریان دارند. برخی نمایندگیهای جنرالموتورز نیز اعلام کردهاند بخشی از مشتریان این شرکت به دلیل نبود مدلهای هیبریدی به سراغ برندهای رقیب رفتهاند.
فورد نیز پس از توقف تولید شاسیبلند Escape، یکی از مدلهای کممصرف خود، با فشار بیشتری در این بخش مواجه شده است. کاهش تولید برخی وانتها نیز در سال جاری بر فروش این شرکت تأثیر گذاشته است.
در مقابل، خودروسازانی که طیف گستردهتری از مدلهای هیبریدی دارند، عملکرد بهتری در بازار آمریکا داشتهاند. بر اساس پیشبینی Cox، فروش ترکیبی هیوندای و کیا در سهماهه سوم از فروش فورد بیشتر خواهد شد؛ اتفاقی که برای نخستین بار در یک فصل رخ میدهد.
تغییر رفتار خریداران آمریکایی در حالی اتفاق افتاده که خودروسازان این کشور طی سالهای اخیر سرمایهگذاری سنگینی روی خودروهای تمامبرقی انجام دادهاند. اما افزایش تقاضا برای خودروهای هیبریدی، فاصله میان استراتژی محصولات شرکتها و ترجیحات فعلی بخشی از مشتریان را بیشتر کرده است.
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