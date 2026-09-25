فرمانی: معیشت مردم اولویت دولت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار پاسدار مقداد فرمانی صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور جانفشانیهای ملت ایران و پیوند ناگسستنی مردم با آرمانهای اسلام و انقلاب است.
وی با اشاره به جایگاه گنبدکاووس در وحدت اقوام و مذاهب اظهار کرد: این شهر نماد وحدت اسلامی و همزیستی اقوام و مذاهب در کنار یکدیگر است و هرکس بخواهد الگوی همزیستی و یکپارچگی ایمانی جمهوری اسلامی ایران را مشاهده کند، باید به این خطه توجه داشته باشد.
دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: گنبدکاووس تنها یک محدوده جغرافیایی نیست، بلکه جلوهای زنده از محبت، همزیستی و پیوند تاریخی میان شیعه و سنی و اقوام ترکمن، فارس، ترک، سیستانی، بلوچ و دیگر اقوامی است که دههها در کنار یکدیگر زندگی کردهاند.
وی با بیان اینکه دشمن تلاش کرده است از شکافهای قومی و مذهبی برای ایجاد ناامنی و اختلاف بهرهبرداری کند، گفت: علمای شیعه و سنی با تمسک به ریسمان الهی در کنار یکدیگر ایستاده و راه نفوذ دشمن را مسدود کردهاند. این وحدت باید حفظ شود، زیرا نخستین شرط نصرت الهی، انسجام و اتحاد است.
فرمانی با اشاره به تصاویر شهدای شیعه و سنی گنبدکاووس افزود: در دوران دفاع مقدس، جوانان ترکمن و فارس دوشادوش یکدیگر در جبههها حضور یافتند و خون آنان در مناطق مختلف عملیاتی درهم آمیخت؛ امروز نیز ثمره آن همدلی را در چنین اجتماعاتی شاهد هستیم.
وی در ادامه با اشاره به فلسفه شهادت و ایثار شهدا اظهار کرد: شهید ارزشمندترین سرمایه خود، یعنی جانش را، در طبق اخلاص گذاشت و تقدیم کرد. این شجاعت و فداکاری در محاسبات مادی ریشه ندارد، بلکه از اعتقادی آسمانی، قرآنی و عاشورایی سرچشمه میگیرد.
دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین اظهار کرد: اگر جانفشانی رزمندگان در شلمچه، طلائیه، فاو، سردشت، کرمانشاه، مهران و ایلام نبود، امروز شرایط کشور متفاوت بود و استقلال سیاسی، عزت ملی و اقتدار کشور، مرهون همین فداکاریهاست.
فرمانی با اشاره به تحولات و درگیریهای اخیر گفت: باید جبهه تقابل را با چشمانی باز و بصیرتی عمیق بازخوانی کنیم، زیرا میدان رویارویی امروز تنها به عرصه نظامی محدود نیست و دشمن در قالب جنگ ترکیبی، رسانهای، اقتصادی و شناختی نیز وارد میدان شده است.
وی افزود: دشمن با بهرهگیری از رسانهها و فضای مجازی، شایعهپراکنی و فشار اقتصادی میکوشد مردم، بهویژه جوانان، را نسبت به آینده و ارزشهای خود ناامید کند؛ با این حال، حضور مردم در تجمعات شبانه و برنامههای مختلف، از نگاه ما همهپرسی عملی در دفاع از حاکمیت، دین و استقلال کشور است.
فرمانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم گفت: مردم انقلاب را برای آب و نان به دست نیاوردند که بتوان با گرانی، افزایش قیمت بنزین و تورم آنان را تحت فشار قرار داد؛ با این حال، صبر و همراهی مردم از مسئولیت دولتمردان و دیگر مسئولان نمیکاهد.
وی اظهار کرد: معیشت مردم باید محور حرکت دولتمردان باشد و مسئولان باید با جدیت بیشتری اقدام کنند، در میان مردم حضور یابند و امکانات در اختیار خود را در خدمت آنان قرار دهند.
دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به همراهی پاسداران و بسیجیان با مردم گفت: پاسداران و بسیجیان خود را جدا از مردم نمیدانند و در دشواریها در کنار آنان خواهند بود.
فرمانی با اشاره به وعده الهی درباره مستضعفان خاطرنشان کرد: مردم نگران نباشند؛ با حفظ وحدت، ایستادگی و توکل بر خدا میتوان بر مشکلات غلبه کرد.
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