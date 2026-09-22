فعالیت مدارس استان هرمزگان از شنبه مجازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی اظهار کرد: با پیگیری محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان و نظر موافق شورای تامین استان و جمعی از نمایندگان استان و پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش، با توجه به شرایط ویژه استان هرمزگان و با اولویت قرار دادن سلامت دانش‌آموزان، فعالیت آموزشی تمامی مدارس هرمزگان از روز شنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۵ به مدت دو هفته به صورت مجازی و غیرحضوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: این تصمیم با هدف صیانت از سلامت کودکان و دانش‌آموزان اتخاذ شده و در عین حال، حفظ کیفیت و تداوم آموزش از اولویت‌های اصلی اجرای این طرح خواهد بود که روسای مناطق آموزش و پرورش استان با توصیه مدیر کل آموزش و پرورش چگونگی و نحوه اجرای بهتر این مصوبه را عملیاتی خواهند کرد .

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان تصریح کرد: آموزش و پرورش استان موظف است با استفاده حداکثری از ظرفیت بسترهای مختلف آموزش مجازی، سامانه‌های آموزشی و رسانه ملی، زمینه استمرار منظم کلاس‌ها، دسترسی دانش‌آموزان به محتوای آموزشی و تعامل مستمر معلمان و دانش‌آموزان را فراهم کند.

نفیسی تأکید کرد: مجازی شدن مدارس به معنای تعطیلی آموزش نیست و کلاس‌های درس طبق برنامه آموزشی ادامه خواهد داشت و بر کیفیت ارائه محتوا، حضور و فعالیت معلمان، مشارکت دانش‌آموزان و ارزیابی فرآیند یادگیری نظارت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت، تمهیدات لازم برای پشتیبانی آموزشی و استفاده از ظرفیت‌های صداوسیما و سایر بسترهای ارتباطی و آموزشی پیش‌بینی شده است تا دانش‌آموزان در نقاط مختلف استان، با کمترین اختلال، روند تحصیل خود را ادامه دهند.

وی افزود شرایط استان مستمرا رصد خواهد شد و چگونگی و نحوه فعالیت مدارس پس از پایان دوره مذکور در زمان مناسب اطلاع رسانی خواهد شد .