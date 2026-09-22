به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در سخنانی در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: منطقه ما یکی از خطرناک‌ترین مراحل خود را سپری می‌کند. حران منطقه ما نتیجه سال‌ها تعلل و راه‌حل‌های غیرواقعی است.

وی افزود: راه حل اختلافات، گفتگو و مذاکره است. قطر همچنان به عنوان یک میانجی قابل اعتماد هشدار می‌دهد که زمان اختلافات معوقه را حل نمی‌کند، بلکه هزینه آنها را چند برابر می‌کند.

امیر قطر تاکید کرد: جوهره آنچه شاهد آن هستیم، فقدان امنیت جمعی در منطقه است که حل مناقشات را از طریق ابزارهای مسالمت‌آمیز تشویق می‌کند.

وی با اشاره بر اینکه قطر همچنان بر این باور است که بحران خلیج فارس می تواند از راه دیپلماتیک حل و فصل شود، بیان کرد: فرصت برای یک راه حل دیپلماتیک مسالمت آمیز نباید از دست برود.

او گفت: برای ما، خرد و صلابت دو روی یک سکه هستند. آنچه در غزه اتفاق افتاد لکه ننگی بر پیشانی بشریت است. سران اسرائیل آشکار اعلام می کنند که بهترین راهکار، آوارگی ساکنان غزه و آن را مهاجرت می نامند. از روز اول، ما تلاش‌های میانجیگری خود را در غزه تا زمان دستیابی به توافق آتش‌بس متوقف نکردیم. ما نگرانیم کسانی که کوچاندن را یک راه حل می‌دانند، مانع هر چیزی شوند که زندگی ساکنان غزه را تسهیل می‌کند.

وی افزود: تجاوزات اسرائیل به کشورهای همسایه گسترش یافته و امنیت منطقه از جمله سوریه را تهدید می‌کند. اسرائیل علناً عدم پایبندی خود به توافق در لبنان را اعلام می‌کند و اصرار دارد که بر اساس منطق قیمومیت با آن برخورد کند. اسرائیل باید به تعهدات خود مبنی بر توقف حملات، خروج از نوار غزه و لغو محاصره عمل کند.

او گفت: ما از روند سیاسی، تلاش‌های آشتی و اتحاد نهادهای دولتی در لیبی حمایت می‌کنیم. ما از تلاش‌های سازمان ملل متحد با هدف دستیابی به یک راه‌حل سیاسی جامع در یمن حمایت می‌کنیم.