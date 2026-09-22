روایت مهر از دویست و ششمین حضور مردم در تجمعات آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه - در این ویدیو روایت مهر از دویست و ششمین حضور مردم آستانه اشرفیه در تجمعات شبانه را مشاهده می کنید.