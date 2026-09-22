https://mehrnews.com/x3d7WG ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ کد مطلب 6955533 استانها گیلان استانها گیلان ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ روایت مهر از دویست و ششمین حضور مردم در تجمعات آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه - در این ویدیو روایت مهر از دویست و ششمین حضور مردم آستانه اشرفیه در تجمعات شبانه را مشاهده می کنید. دریافت 29 MB کد مطلب 6955533 کپی شد مطالب مرتبط حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در دویست و چهارمین تجمع شبانه روایت مهر از دویست و سومین حضور مردم آستانه در تجمعات حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در دویست و دومین شب تجمعات برچسبها آستانه اشرفیه اجتماع مردمی حماسه حضور
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