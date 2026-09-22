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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵

روایت مهر از دویست و ششمین حضور مردم در تجمعات آستانه اشرفیه

روایت مهر از دویست و ششمین حضور مردم در تجمعات آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه - در این ویدیو روایت مهر از دویست و ششمین حضور مردم آستانه اشرفیه در تجمعات شبانه را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6955533

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