پیام استاندار تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها، ضمن گرامیداشت یاد دانش‌آموزان و معلمان شهید، به‌ویژه شهدای مظلوم مدرسه «شجره طیبه» میناب، نهضت مدرسه‌سازی، تأمین نیروی انسانی، تجهیز مدارس و هوشمندسازی آموزش را اضلاع به‌هم‌پیوسته تحقق عدالت آموزشی دانست.

متن پیام به شرح زیر است:

به نام خداوند دانایی و مهر

آغاز سال تحصیلی، تجدید عهد یک ملت با آینده خویش است؛ مهر، درهای دانایی را به روی نسلی می‌گشاید که فردای ایران را با علم، ایمان، مهارت و مسئولیت‌پذیری خواهد ساخت.

مهر امسال در حالی فرا می‌رسد که جامعه بزرگ تعلیم و تربیت، داغدار دانش‌آموزان و معلمان شهید، به‌ویژه شهدای مظلوم مدرسه «شجره طیبه» میناب است. یاد آنان در نخستین صبح مهر، در همه کلاس‌های ایران زنده خواهد بود و مسئولیت ما را برای صیانت از مدرسه، پاسداشت جایگاه معلم و حفاظت از آینده فرزندان این سرزمین سنگین‌تر می‌کند.

سال تحصیلی گذشته، در پی تجاوزات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی و جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه، با روزهایی دشوار همراه شد. هرچند مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی نیز از آسیب‌های این تجاوز مصون نماندند و بخشی از آموزش به بستر مجازی منتقل شد، اراده معلمان، استادان، دانش‌آموزان، دانشجویان و پژوهشگران اجازه نداد جریان آموزش، پژوهش و تولید علم متوقف شود. این پایداری، جلوه‌ای روشن از تاب‌آوری ملی بود.

در دولت چهاردهم، عدالت آموزشی از یک برنامه بخشی فراتر رفته و به گفتمانی ملی و تعهدی اجرایی در قبال نسل آینده تبدیل شده است. نهضت مدرسه‌سازی نیز در این نگاه، به ساخت کلاس درس محدود نمی‌شود؛ توسعه متوازن فضاهای آموزشی، تأمین و توانمندسازی نیروی انسانی، تجهیز مدارس، هوشمندسازی فرایند یاددهی و یادگیری و ارتقای کیفیت آموزش، اجزای به‌هم‌پیوسته یک مأموریت واحد به شمار می‌روند.

در استان تهران، این مأموریت با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، خیران، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی با جدیت دنبال شده است. ارتقای ۹ پله‌ای جایگاه استان در شاخص سرانه فضای آموزشی کشور، از رتبه ۲۸ به رتبه ۱۹، نشانه‌ای از شتاب این حرکت است؛ اما این گام را پایان مسیر نمی‌دانیم و تلاش‌ها تا برخورداری عادلانه همه فرزندان استان از فضای آموزشی مناسب و فرصت یادگیری باکیفیت ادامه خواهد یافت.

در آستانه بازگشایی مدارس نیز مجموعه مدیریت استان، با همکاری آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های مسئول، همه ظرفیت‌ها را برای آماده‌سازی فضاهای آموزشی، تأمین و ساماندهی نیروی انسانی، تکمیل تجهیزات و تقویت زیرساخت‌های هوشمند به‌کار گرفته است تا دانش‌آموزان، سال تحصیلی جدید را در محیطی امن، آرام و شایسته آغاز کنند.

اینجانب آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها را به دانش‌آموزان و دانشجویان عزیز سراسر میهن اسلامی، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان استان تهران، فرهنگیان فرهیخته، استادان و اعضای جامعه علمی، خانواده‌های گران‌قدر و همه خدمتگزاران عرصه تعلیم، تربیت، علم و پژوهش تبریک می‌گویم و از خداوند متعال مسئلت دارم سال پیش رو، برای آینده‌سازان ایران، سالی سرشار از دانایی، امنیت، نشاط، بالندگی و گشودن افق‌های تازه باشد.

محمدصادق معتمدیان

استاندار تهران