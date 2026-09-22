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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۴

پیام استاندار تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

پیام استاندار تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

استاندار تهران در پیامی که به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید صادر کرد، مهر را، تجدید عهد با آینده ایران دانست و عدالت آموزشی را تعهد دولت چهاردهم به نسل فردا برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها، ضمن گرامیداشت یاد دانش‌آموزان و معلمان شهید، به‌ویژه شهدای مظلوم مدرسه «شجره طیبه» میناب، نهضت مدرسه‌سازی، تأمین نیروی انسانی، تجهیز مدارس و هوشمندسازی آموزش را اضلاع به‌هم‌پیوسته تحقق عدالت آموزشی دانست.

متن پیام به شرح زیر است:

به نام خداوند دانایی و مهر

آغاز سال تحصیلی، تجدید عهد یک ملت با آینده خویش است؛ مهر، درهای دانایی را به روی نسلی می‌گشاید که فردای ایران را با علم، ایمان، مهارت و مسئولیت‌پذیری خواهد ساخت.

مهر امسال در حالی فرا می‌رسد که جامعه بزرگ تعلیم و تربیت، داغدار دانش‌آموزان و معلمان شهید، به‌ویژه شهدای مظلوم مدرسه «شجره طیبه» میناب است. یاد آنان در نخستین صبح مهر، در همه کلاس‌های ایران زنده خواهد بود و مسئولیت ما را برای صیانت از مدرسه، پاسداشت جایگاه معلم و حفاظت از آینده فرزندان این سرزمین سنگین‌تر می‌کند.

سال تحصیلی گذشته، در پی تجاوزات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی و جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه، با روزهایی دشوار همراه شد. هرچند مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی نیز از آسیب‌های این تجاوز مصون نماندند و بخشی از آموزش به بستر مجازی منتقل شد، اراده معلمان، استادان، دانش‌آموزان، دانشجویان و پژوهشگران اجازه نداد جریان آموزش، پژوهش و تولید علم متوقف شود. این پایداری، جلوه‌ای روشن از تاب‌آوری ملی بود.

در دولت چهاردهم، عدالت آموزشی از یک برنامه بخشی فراتر رفته و به گفتمانی ملی و تعهدی اجرایی در قبال نسل آینده تبدیل شده است. نهضت مدرسه‌سازی نیز در این نگاه، به ساخت کلاس درس محدود نمی‌شود؛ توسعه متوازن فضاهای آموزشی، تأمین و توانمندسازی نیروی انسانی، تجهیز مدارس، هوشمندسازی فرایند یاددهی و یادگیری و ارتقای کیفیت آموزش، اجزای به‌هم‌پیوسته یک مأموریت واحد به شمار می‌روند.

در استان تهران، این مأموریت با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، خیران، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی با جدیت دنبال شده است. ارتقای ۹ پله‌ای جایگاه استان در شاخص سرانه فضای آموزشی کشور، از رتبه ۲۸ به رتبه ۱۹، نشانه‌ای از شتاب این حرکت است؛ اما این گام را پایان مسیر نمی‌دانیم و تلاش‌ها تا برخورداری عادلانه همه فرزندان استان از فضای آموزشی مناسب و فرصت یادگیری باکیفیت ادامه خواهد یافت.

در آستانه بازگشایی مدارس نیز مجموعه مدیریت استان، با همکاری آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های مسئول، همه ظرفیت‌ها را برای آماده‌سازی فضاهای آموزشی، تأمین و ساماندهی نیروی انسانی، تکمیل تجهیزات و تقویت زیرساخت‌های هوشمند به‌کار گرفته است تا دانش‌آموزان، سال تحصیلی جدید را در محیطی امن، آرام و شایسته آغاز کنند.

اینجانب آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها را به دانش‌آموزان و دانشجویان عزیز سراسر میهن اسلامی، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان استان تهران، فرهنگیان فرهیخته، استادان و اعضای جامعه علمی، خانواده‌های گران‌قدر و همه خدمتگزاران عرصه تعلیم، تربیت، علم و پژوهش تبریک می‌گویم و از خداوند متعال مسئلت دارم سال پیش رو، برای آینده‌سازان ایران، سالی سرشار از دانایی، امنیت، نشاط، بالندگی و گشودن افق‌های تازه باشد.

محمدصادق معتمدیان

استاندار تهران

کد مطلب 6955572

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