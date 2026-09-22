به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر شهید علیرضا مهرابی، روز چهارشنبه اول مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵ از محل امامزادگان جعفر و محمد(ع) برگزار خواهد شد.

پیکر این شهید پس از تشییع، برای خاکسپاری به گلزار شهدای فردوس رضا منتقل می‌شود تا در جایگاه ابدی خود آرام گیرد.

همچنین مراسم ختم شهید علیرضا مهرابی پس از انجام مراسم خاکسپاری، در همان روز در حسینیه محله امام(ره) برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، مراسم شب هفتم شهید مهرابی نیز روز دوشنبه ششم مهرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در حسینیه محله امام(ره) برگزار می‌شود و پس از آن حاضران برای ادای احترام و قرائت فاتحه بر سر مزار این شهید حضور خواهند یافت.

شهید علیرضا مهرابی از شهدای سرافراز ایران اسلامی است که در راه دفاع از کشور به شهادت رسید.