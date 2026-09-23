پیکر شهید «علیرضا مهرابی» در دامغان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر شهید علیرضا مهرابی امروز چهارشنبه اول مهرماه ۱۴۰۵ از محل امامزادگان جعفر و محمد(ع) در دامغان برگزار شد و مردم این شهر با حضور در این مراسم، پیکر این شهید را تا گلزار شهدای فردوس رضا همراهی کردند.

پیکر شهید مهرابی پس از تشییع، در گلزار شهدای فردوس رضا به خاک سپرده شد و این شهید مدافع وطن در جوار دیگر شهدای این شهر آرام گرفت.

مراسم ختم شهید علیرضا مهرابی نیز پس از مراسم خاکسپاری در حسینیه محله امام(ره) برگزار شد.

بر اساس اعلام برگزار کنندگان، مراسم شب هفتم این شهید نیز روز دوشنبه ششم مهرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در حسینیه محله امام(ره) برگزار می‌شود و پس از آن حاضران برای قرائت فاتحه و ادای احترام بر سر مزار شهید حضور خواهند یافت.

شهید علیرضا مهرابی دو روز پیش در جریان مأموریت و مقابله با اشرار به شهادت رسید.