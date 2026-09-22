  1. استانها
  2. بوشهر
۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳

تجلیل از رزمندگان دفاع مقدس در ۱۰ شهرستان استان بوشهر

تجلیل از رزمندگان دفاع مقدس در ۱۰ شهرستان استان بوشهر

بوشهر - مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر از برگزاری برنامه‌های تجلیل از رزمندگان و خانواده‌های معظم شهدا در ۱۰ شهرستان استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار رضا حیدرپور سه شنبه شب در آیین تجلیل از رزمندگان دفاع مقدس استان، با گرامیداشت یاد و خاطره حماسه‌آفرینان هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: این ایام یادآور رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگانی است که با تمام وجود از عزت و اقتدار میهن اسلامی دفاع کردند.

وی با تأکید بر ضرورت تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس افزود: امنیت، استقلال و آرامش امروز جامعه مرهون جان‌فشانی رزمندگان و خون پاک شهدای والامقام است و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره این ایثارگری‌ها در مسیر تحقق اهداف گام دوم انقلاب اهمیت دارد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر با اشاره به ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل نوجوان و جوان تصریح کرد: برگزاری برنامه‌های تجلیل و گرامیداشت در ۱۰ شهرستان استان، علاوه بر قدردانی از ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا، گامی مؤثر در الگوسازی از حماسه‌آفرینان دفاع مقدس برای نسل‌های آینده است.

تجلیل از رزمندگان دفاع مقدس در ۱۰ شهرستان استان بوشهر

در این آیین، از رزمندگان دفاع مقدس شاغل و بازنشسته در ادارات، سازمان‌ها، شهرداری‌ها و بانک‌ها و همچنین خانواده‌های معظم شهدا در سطح ۱۰ شهرستان استان بوشهر تجلیل شد.

همچنین در این مراسم، از مستند داستانی «چهارراه شاهین» و ۲۰ عنوان کتاب دفاع مقدس رونمایی شد.

کد مطلب 6955618

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه