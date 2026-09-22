https://mehrnews.com/x3d7YH ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹ کد مطلب 6955632 استانها گیلان استانها گیلان ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹ اجتماع مردم دیار میرزا در شب دویست و ششم رشت- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم رشت در اجتماع شب دویست و ششم را مشاهده می کنید. دریافت 15 MB کد مطلب 6955632 کپی شد مطالب مرتبط موج ۲۰۵ حضور رشتوندان همزمان با هفته دفاع مقدس در میدان قرار دویست و دوم مردم رشت برای وطن در میدان قرار شبانه رشتی ها به ایستگاه دویست و یکم رسید حجت الاسلام ماندگاری: امت ایران امروز بیش از همیشه پای کار انقلاب است روایت مهر از ۲۰۶ شب استقامت و همدلی مردم ارومیه در خیابان برچسبها رشت اجتماع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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