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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹

اجتماع مردم دیار میرزا در شب دویست و ششم

اجتماع مردم دیار میرزا در شب دویست و ششم

رشت- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم رشت در اجتماع شب دویست و ششم را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6955632

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