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۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۶

روایت مهر از ۲۰۶ شب استقامت و همدلی مردم ارومیه در خیابان

روایت مهر از ۲۰۶ شب استقامت و همدلی مردم ارومیه در خیابان

ارومیه - مردم ولایی ارومیه در دویست و ششمین موج مقاومت ملی سه شنبه شب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6955653

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