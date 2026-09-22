https://mehrnews.com/x3d7Z7 ۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۶ کد مطلب 6955653 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۶ روایت مهر از ۲۰۶ شب استقامت و همدلی مردم ارومیه در خیابان ارومیه - مردم ولایی ارومیه در دویست و ششمین موج مقاومت ملی سه شنبه شب در خیابان تجمع کردند. دریافت 17 MB کد مطلب 6955653 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مردم انقلابی آبدان در شب ۲۰۶ راهپیمایی «شکوه عفت فاطمی» در قزوین برگزار شد شب دویست و ششم ایستادگی فومنیها در میدان دویست و ششمین شب بیعت مردم رودسر با ولایت تجمع پیشکسوتان جهاد و شهادت و عشایر چرام در نخستین شب هفته دفاع مقدس اجتماع مردم دیار میرزا در شب دویست و ششم برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب ارومیه
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