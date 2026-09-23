مردم پشتوانه اصلی نظام هستند؛ مسئولان در کنار مردم باشند

سرهنگ سید عباس میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع و حفظ شأن مردم در ادارات اظهار کرد: تمامی امکانات، مسئولیتها و جایگاههای مدیریتی امانتی در اختیار مسئولان است و متعلق به مردم است. صندلیهای مدیریتی با ایثار و فداکاری شهدا به دست آمده و مسئولان باید قدردان این نعمت بوده و در خدمترسانی به مردم نهایت تلاش خود را به کار گیرند.
وی افزود: هیچگونه بیاحترامی به مردم و مراجعهکنندگان قابل پذیرش نیست. ممکن است در برخی موارد امکان حل فوری مشکلات وجود نداشته باشد، اما رفتار مناسب، پاسخگویی و احترام به مردم میتواند رضایت آنان را جلب کند. از مدیران انتظار میرود ضمن نظارت بر عملکرد کارکنان، نسبت به توجیه و آموزش زیرمجموعههای خود نیز اهتمام ویژه داشته باشند.
فرمانده سپاه ناحیه گلپایگان با اشاره به برنامههای هفته دفاع مقدس گفت: امسال همزمان با چهل و ششمین سالگرد دفاع مقدس، بیش از ۱۳۰ برنامه در سطح شهرستان توسط بسیج و با مشارکت ادارات، سازمانها و نهادهای مختلف برنامهریزی شده است. برگزاری یادوارههای شهدا، نشستهای تبیینی، همایشها و برنامههای فرهنگی از جمله این برنامههاست که انتظار میرود تمامی دستگاهها در اجرای آن مشارکت فعال داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: حداقل یک برنامه فرهنگی و تبیینی در هر اداره و سازمان برای کارکنان برگزار شود تا همه اقشار مجموعهها از مفاهیم و ارزشهای دفاع مقدس بهرهمند شوند و این برنامهها تنها محدود به مدیران و مسئولان نباشد.
میرکریمی با اشاره به شعار محوری هفته دفاع مقدس در سال ۱۴۰۵ با عنوان «لبیک یا خامنهای» افزود: برنامههای متعددی در سطح شهرستان پیشبینی شده که برخی از آنها به عنوان برنامههای شاخص و محوری برگزار خواهند شد.
وی از برگزاری همایش «جانفدایان» به عنوان یکی از برنامههای مهم این هفته یاد کرد و گفت: این همایش که قرار بود در روزهای گذشته برگزار شود، به دلایل مختلف به هفته آینده موکول شده است. انتظار میرود مدیران، کارکنان ادارات، واحدهای تولیدی و اقشار مختلف مردم حضوری فعال در این برنامه داشته باشند.
فرمانده سپاه ناحیه گلپایگان همچنین بر ضرورت فضاسازی محیطی و آمادهسازی ادارات برای هفته دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: نصب بنرها، اجرای برنامههای فرهنگی، فضاسازی مناسب در ورودی شهرها، روستاها و ادارات و معرفی شهدا از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
میرکریمی با تأکید بر اهمیت حضور مسئولان در میان مردم گفت: مردم مهمترین پشتوانه و سرمایه اجتماعی نظام هستند و انتظار دارند مسئولان و کارکنان دستگاههای اجرایی در کنار آنان حضور داشته باشند. ارتباط مستمر با مردم، پاسخگویی به مطالبات و حضور میدانی مسئولان میتواند نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور داشته باشد.
وی با تأکید بر نقش مردم به عنوان مهمترین پشتوانه نظام اسلامی افزود: سرمایه اجتماعی و پشتوانه اصلی کشور، مردم هستند و امنیت، اقتدار و موفقیتهای جمهوری اسلامی با حضور و حمایت مردم محقق شده است.
وی با اشاره به رشادتهای نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات دشمن افزود: رزمندگان و نیروهای عملیاتی در بخشهای مختلف با شجاعت و ایثار از امنیت کشور دفاع میکنند، اما خود این نیروها نیز همواره تأکید دارند که پشتوانه اصلی آنان حضور مردم در صحنه است.
وی تصریح کرد: در مقاطع مختلف و در شرایط حساس، مردم با حضور آگاهانه و مسئولانه خود از نظام و کشور حمایت کردهاند و همین حضور موجب ناکامی دشمن در دستیابی به اهدافش شده است
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