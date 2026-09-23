  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۴

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای نیروی زمینی سپاه در تهران

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای نیروی زمینی سپاه در تهران

نمایشگاه دستاوردهای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عصر امروز با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» در بلوار شهیدان سرباز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاحیه این نمایشگاه با حضور سردار «احمد اخوان مهدوی»، معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.

سردار اخوان مهدوی در حاشیه این مراسم و در گفت‌وگو با دفاع‌پرس، هدف از برپایی این نمایشگاه را تبیین و ارائه دستاوردهای بومی نیروی زمینی سپاه عنوان کرد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های داخلی برای پیشرفت کشور، تصریح کرد: ملت بصیر ایران اسلامی با وحدت و همدلی میان مردم و مسئولین می‌توانند مسیر اعتلای کشور را با قدرت بپیمایند.

گفتنی است، این نمایشگاه در دو بازه زمانی پذیرای بازدیدکنندگان است؛ طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، ساعات ۷ صبح تا ۱۶ به بازدید دانش‌آموزان اختصاص یافته و ساعات ۱۷ تا ۲۱ نیز برای بازدید عموم مردم آزاد خواهد بود

کد مطلب 6955809
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمدرضا IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      0 0
      پاسخ
      اثری هم داره

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه