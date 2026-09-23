افتتاح نمایشگاه دستاوردهای نیروی زمینی سپاه در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاحیه این نمایشگاه با حضور سردار «احمد اخوان مهدوی»، معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.

سردار اخوان مهدوی در حاشیه این مراسم و در گفت‌وگو با دفاع‌پرس، هدف از برپایی این نمایشگاه را تبیین و ارائه دستاوردهای بومی نیروی زمینی سپاه عنوان کرد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های داخلی برای پیشرفت کشور، تصریح کرد: ملت بصیر ایران اسلامی با وحدت و همدلی میان مردم و مسئولین می‌توانند مسیر اعتلای کشور را با قدرت بپیمایند.

گفتنی است، این نمایشگاه در دو بازه زمانی پذیرای بازدیدکنندگان است؛ طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، ساعات ۷ صبح تا ۱۶ به بازدید دانش‌آموزان اختصاص یافته و ساعات ۱۷ تا ۲۱ نیز برای بازدید عموم مردم آزاد خواهد بود