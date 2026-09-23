عارف: برنامه اجرایی ارتقای آموزش و پژوهش ظرف یک ماه ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در آیین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶ -۱۴۰۵ ، با بیان آنکه نمیخواهیم از روز اول، بینظمی را به دانش آموزان یاد بدهیم به همین خاطر کوتاه سخنرانی خواهم کرد، اظهار کرد: پیام مقام معظم رهبری که یک پیام جامع و راهبردی بود، در مورد اولویت آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت و پژوهش، برای سال تحصیلی امسال کشورمان، کفایت میکند.
معاون اول رئیسجمهور عنوان کرد: خواهش میکنم از وزرای ذیربط، وزیر محترم آموزش و پرورش، وزیر محترم علوم و وزیر محترم، ظرف یک ماه برنامه خودشان را برای اجرایی شدن رهنمودهای مقام معظم رهبری، به ما ارائه بدهند که در دولت، انشاءالله، ما همسو با بیانات معظمله بتوانیم اولویت جدیتری را به بحثهای تعلیم و تربیت و آموزش و پژوهش بدهیم.
عارف اظهار کرد: واقعیت امروز این است که وقتی وارد مدرسه شما شدم و شور و شوق شما را دیدم، به آینده خوب کشورمان امیدوارتر شدم. نشاط و شادی که لازمه پیشرفت و رشد است، در شما نوجوانان و دختر کوچولوهای عزیزمان سراغ دارم.
وی افزود: من به مسئولین دیگری که اینجا هستیم و آمدهایم تا در کنار شما در جشن شما شریک باشیم و در جشن شما شرکت کنیم، عرض میکنم که آمدهایم تا به شما این امید را بدهیم که انشاءالله با تلاش شما و همکاریهای خوب معلمین و مسئولین مدارس، آینده روشنتری را برای شما خواهیم داشت. شما آیندهسازان کشور هستید.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: آینده کشور در گرو تلاش و فعالیتهای علمی و آموزشی و برنامههای خوب، فراتر از آموزش در مدرسه، است. اگر امروز شما در یک فضای بانشاط و صمیمی، در خانه دوم خودتان که شاید بهتر است بگوییم خانهای که بهترین ساعات روز را در آن سپری میکنید، یاد بگیرید، یاد بدهید و مهارتاندوزی کنید، بهتر میتوانید در خدمت کشورتان باشید.
عارف عنوان کرد: این انتظاری است که همه اولیای شما، همه مسئولان کشور، از شما دختران عزیز و پسران عزیزمان در همه سطوح تحصیلی دارند. بر این است در دولت چهاردهم که اولویت جدی را به دبستان بگذاریم . اگر بتوانیم پایههای اصلی تولید علم و فناوری و دانش را در دبستانها پایهگذاری کنیم، در ادامه راحتتر میتوانیم به خللی که مدنظر برنامههای توسعه هست، در ارتباط با رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش برسیم و شما پایهگذاران این دوران هستید.
عارف با اشاره به شهدای مدرسه میناب، گفت: یادی بکنیم از شهدای مدرسه میناب؛ عزیزانی که بایستی امروز در کلاس درس حاضر میشدند، منتها خشونت و شیطنت و دژخیمی نظام سلطه جای آنها را در بین شما خالی کرد. همه عزیزانی که شهید شدند، معلمانی که در آن حادثه خیلی زشت و غیرانسانی و بد شهید شدند، جایشان خالی است. دعا میکنیم که خداوند به خانوادههای این شهدای عزیز صبر و اجر جزیر عنایت بفرماید و این عزیزان را در کنار اولیاءالله در آسمانها قرار دهد.
معاون اول رئیسجمهور با تشکر از وزیر و مدیران آموزش و پرورش که سال گذشته علیرغم همه مشکلات و مسائل و جنگی که با آن روبهرو بودیم، عملکرد بسیار درخشانی را داشتند، بیان کرد : انشاءالله امسال با استفاده از تجربه سال گذشته، ما بتوانیم عملکرد بهتری را، بهخصوص برنامههای کیفی که آموزش و پرورش دارد، به انجام برسانیم.
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