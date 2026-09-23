امام جمعه اهل سنت سیراف: هفته دفاع مقدس نماد وحدت و اقتدار ملت است

به گزارش خبرنگار مهر٬ شیخ حسین افروز صبح چهارشنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس٬ این هفته را نمادی از شجاعت، رشادت، ایثار و ازخودگذشتگی ملت ایران دانست و گفت: این هفته فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل، شهدا و رهبر انقلاب است.

وی با تأکید بر اهمیت اتحاد، اخوت و انسجام ملی افزود: وحدت و همدلی میان مردم و اقوام و مذاهب، از مهم‌ترین عوامل حفظ قدرت و آینده جامعه اسلامی است و ملت ایران با بصیرت و دشمن‌شناسی، در مسیر حفظ استقلال و عزت کشور حرکت می‌کند.

همزمان با هفته دفاع مقدس، جمعی از مسئولان و ائمه جمعه شیعه و اهل سنت بخش سیراف با حضور در گلزار شهدا، ضمن غبارروبی و ادای احترام به مقام شهیدان، با خانواده‌های شهدای هدایتی و بازاد دیدار و با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

در این برنامه، حجت‌الاسلام عاشوری امام جمعه بخش سیراف، شیخ حسین افروز امام جمعه اهل سنت بخش سیراف، بخشدار، فرمانده حوزه مقاومت بسیج خاتم‌الانبیاء(ص) و رئیس شورای اسلامی شهر سیراف حضور داشتند و با خانواده‌های شهید هدایتی و شهید بازاد دیدار کردند.

در این دیدارها بر جایگاه خانواده‌های شهدا و نقش آنان در ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری تأکید شد و حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، بر تداوم پیوند مسئولان با خانواده‌های معظم شهدا تأکید کردند.

در پایان این مراسم، حاضران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، بر ادامه راه شهیدان و انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری به نسل‌های آینده تأکید کردند.