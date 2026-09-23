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۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۲

مراسم گرامیداشت شهدای خلیج فارس در دشتی برگزار می‌شود

مراسم گرامیداشت شهدای خلیج فارس در دشتی برگزار می‌شود

بوشهر- امام جمعه دشتی گفت: دعای ندبه هیئت رزمندگان اسلام با یاد شهدای خلیج فارس در خورموج برگزار و از شبکه یک سیما به‌صورت زنده پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر٬ حجت‌الاسلام علی زاهددوست صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری دعای ندبه هیئت رزمندگان اسلام شهرستان دشتی، از برگزاری این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید نادر مهدوی،شهید توسلی، سردار شهید علیرضا تنگسیری و سایر شهدای سرافراز خلیج فارس در مصلی شهید امام خامنه‌ای(ره) شهر خورموج خبر داد.

امام جمعه شهرستان دشتی با اشاره به شرایط امروز خلیج فارس و تنگه هرمز و اهمیت راهبردی این منطقه اظهار کرد: تبیین رشادت‌ها و حماسه‌های ماندگار شهدای خلیج فارس، با هدف انتقال فرهنگ مقاومت و ایستادگی به نسل جوان، امری لازم و ضروری است.

وی افزود: سردار شهید نادر مهدوی، و شهید توسلی دیگر شهدای خلیج فارس با ایثار و فداکاری در دفاع از عزت، استقلال و امنیت ایران اسلامی، حماسه‌ای ماندگار آفریدند که باید برای نسل جوان بازخوانی و تبیین شود.

حجت‌الاسلام زاهددوست با اشاره به برگزاری دعای ندبه هیئت رزمندگان اسلام در مصلی شهید امام خامنه‌ای(ره) شهر خورموج گفت: این مراسم معنوی با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خلیج فارس در روز جمعه ۱۰ مهرماه ساعت ۵ صبح در مصلی شهید امام خامنه‌ای(ره) خورموج برگزار می‌شود و به‌صورت زنده از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

وی افزود: در این محفل معنوی از حضور آیت الله صفایی بوشهری نماینده مقام معظم رهبری در استان به عنوان سخنران بهره مند خواهیم شد و همچنین رضا نبوی به عنوان مداح این مراسم خواهند بود.

امام جمعه شهرستان دشتی از عموم مردم مؤمن، انقلابی و شهیدپرور شهرستان دعوت کرد با حضور پرشور در این مراسم، ضمن بهره‌مندی از فیوضات معنوی دعای ندبه، یاد و خاطره شهدای والامقام خلیج فارس را گرامی بدارند.

کد مطلب 6955840

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