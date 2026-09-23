به گزارش خبرنگار مهر٬ حجت‌الاسلام علی زاهددوست صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری دعای ندبه هیئت رزمندگان اسلام شهرستان دشتی، از برگزاری این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید نادر مهدوی،شهید توسلی، سردار شهید علیرضا تنگسیری و سایر شهدای سرافراز خلیج فارس در مصلی شهید امام خامنه‌ای(ره) شهر خورموج خبر داد.

امام جمعه شهرستان دشتی با اشاره به شرایط امروز خلیج فارس و تنگه هرمز و اهمیت راهبردی این منطقه اظهار کرد: تبیین رشادت‌ها و حماسه‌های ماندگار شهدای خلیج فارس، با هدف انتقال فرهنگ مقاومت و ایستادگی به نسل جوان، امری لازم و ضروری است.

وی افزود: سردار شهید نادر مهدوی، و شهید توسلی دیگر شهدای خلیج فارس با ایثار و فداکاری در دفاع از عزت، استقلال و امنیت ایران اسلامی، حماسه‌ای ماندگار آفریدند که باید برای نسل جوان بازخوانی و تبیین شود.

حجت‌الاسلام زاهددوست با اشاره به برگزاری دعای ندبه هیئت رزمندگان اسلام در مصلی شهید امام خامنه‌ای(ره) شهر خورموج گفت: این مراسم معنوی با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خلیج فارس در روز جمعه ۱۰ مهرماه ساعت ۵ صبح در مصلی شهید امام خامنه‌ای(ره) خورموج برگزار می‌شود و به‌صورت زنده از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

وی افزود: در این محفل معنوی از حضور آیت الله صفایی بوشهری نماینده مقام معظم رهبری در استان به عنوان سخنران بهره مند خواهیم شد و همچنین رضا نبوی به عنوان مداح این مراسم خواهند بود.

امام جمعه شهرستان دشتی از عموم مردم مؤمن، انقلابی و شهیدپرور شهرستان دعوت کرد با حضور پرشور در این مراسم، ضمن بهره‌مندی از فیوضات معنوی دعای ندبه، یاد و خاطره شهدای والامقام خلیج فارس را گرامی بدارند.