حق آموزش و پرورش در خوزستان هنوز ادا نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابوالحسن حسن زاده صبح امروز چهارشنبه در آئین نمادین نواختن زنگ آغاز مهر و بازگشایی مدارس استان خوزستان که در دبیرستان دخترانه شاهد فاطمی برگزار شد، بیان کرد: بسیار خرسندم که خداوند توفیق داد اول مهر در جمع دانش آموزان دور هم باشیم و مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی را برگزار کنیم.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: بخش مهمی از افتخارات ما به عنوان یک مسلمان، تعالیمی است که در قران و سنت ائمه در خصوص علم و دانش بیان شده است؛ اولین آیاتی که به دستور خداوند نازل شد، سیره پیامبر و ائمه نمونه آن هستند

وی با بیان اینکه یکی از برکات انقلاب، ارتقای علم و دانش بوده است، تصریح کرد: در کل کشور و در خوزستان شاهد بودیم پزشکان پاکستانی و بنگلادشی برای درمان به کشور می آمدند اما به برکت انقلاب اسلامی اکنون ایران یکی از قطب های مهم درمان در منطقه است که به واسطه ارتقا علم و دانش رقم خورده است، در پیام روز گذشته رهبر معظم انقلاب به این موضوع اشاره شد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: سال تحصیلی جدید را به یاد دانش آموزان شهید به خصوص دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب آغاز می کنیم؛ جنایتی که رژیم صهیونسیتی و آمریکا داشتند توسط سازمان ملل به عنوان جنایت تایید ش. در عاشورا حضرت علی اصغر ۶ ماهه را مظلوم می‌گوییم و در این جنگ خون دانش آموزان میناب مظلومیت و برای ما حجت است.

آیت الله حسن زاده با بیان اینکه متاسفانه نتوانستیم در خوزستان حق آموزش و پرورشی ها را ادا کنیم، تاکید کرد: در این استان زیبایی های بسیاری را شاهد هستیم به طور مثال آموزگاری در اروند کنار با قایق در خانه دانش آموزی که نمی تواند به مدرسه برود حضور پیدا می کند و خوزستان از این افتخارات بسیار دارد لذا انتظار داریم رتبه آموزش و پرورش در این دوره ارتقا پیدا کند و همه در این خصوص کمک کنند، آنچه باید انجام شود تا خوزستان از این وضعیتی که زیبنده آن نیست خارج شود.

وی گفت: اولین اولویت مسئولیت های اجتماعی در حوزه آموزش و پرورش است که برکات نظام و انقلاب از این بخش بوده است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری خطاب به معلمان اظهار کرد: دانش آموزان امانت هایی دست ما هستند که اغلب به فضای مجازی روی آوردند لذا باید با برنامه ریزی همه جانبه بتوانیم به نقطه مطلوب که در فرمایشات روز گذشته رهبر مطرح شد برسیم.