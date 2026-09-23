افتتاح چند طرح خدماتی و عمرانی در مسجد مسلم ابن عقیل شیروان

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز و با حضور مسئولان محلی و مردم، به مناسبت هفته دفاع مقدس، نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، خانه عالم، سوئیت مهمان‌پذیر و سه زمین ورزشی در راستای محرومیت‌زدایی و تقویت فرهنگ محله، با حضور امام جمعه و جمعی از مسئولان محلی افتتاح شد.

محمد محمدزاده قانعی، عضو هیئت امنای مسجد مسلم ابن عقیل (ع)، در حاشیه این مراسم اظهار کرد: احداث خانه عالم و سوئیت مهمان‌پذیر در مسجد، مزایای متعددی در ابعاد فرهنگی دارد که می‌توان به حضور مداوم روحانی در مسجد و امکان برگزاری مستمر نمازهای جماعت و پاسخگویی به سوالات شرعی مردم اشاره کرد.

وی گفت: حضور دائمی روحانی در مسجد به‌عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسجد، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه فرهنگ دینی دارد.

محمدزاده قانعی بیان کرد: افتتاح زمین ورزشی در محلات کم‌برخوردار یک سرمایه‌گذاری اجتماعی است که علاوه بر پر کردن اوقات فراغت جوانان محله، سلامت جسم و روان آنان را تضمین کرده و از آسیب‌های اجتماعی نیز ممانعت می‌کند.

فرماندار شیروان نیز در این مراسم با تأکید بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برای آبادانی و پیشرفت این محله کم‌برخوردار اظهار کرد: برای پیشرفت این محله باید همدلی‌ها بیشتر شود و همه در کنار هم برای آبادانی آن تلاش کنیم.

لازم به ذکر است مسجد مسلم ابن عقیل (ع) نمونه بارزی از مسجد تراز اسلامی است که در محله کم‌برخوردار شهرک ولیعصر (عج) شیروان واقع شده و دارای مجتمع پزشکی، کارگاه‌های اشتغالزایی، مرکز نیکوکاری و... است.