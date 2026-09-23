سه عنوان برتر جشنواره ملی برهان به دانشگاه امام خمینی(ره) رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جشنواره ملی برهان معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف تقویت گفتمان علمی، توسعه فرهنگ گفت‌وگو و ترویج اندیشه‌ورزی و مسئله‌محوری میان دانشجویان برگزار شد و دو گروه از کرسی‌های آزاداندیشی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین به سرپرستی مژگان صلائی در جمع برگزیدگان این جشنواره قرار گرفتند.

در این جشنواره، گروه «اندیشه ایرانی» متشکل از پوریا افشار، محمد سهیل کشتکار و فاطمه اسدی‌کرم در محور «آموزش عالی» با ارائه مسئله «ضعف مهارت‌محوری در نظام آموزش عالی کشور» موفق به کسب رتبه دوم از نگاه هیئت داوران و دریافت لوح سیمین شد.

این گروه همچنین رتبه نخست از نگاه دانشجویان را به دست آورد و لوح یادبود این بخش را دریافت کرد.

گروه «ابناء‌الدلیل» نیز متشکل از کیانوش زهره‌وند، نیلوفر محمدی و پرستو خسروی در محور «مسائل جهانی و مواجهه با امر ملی» موفق به کسب رتبه سوم از نگاه هیئت داوران شد و لوح برنزین جشنواره را دریافت کرد.

با کسب این سه عنوان، کرسی‌های آزاداندیشی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین در مجموع سه عنوان برتر این رویداد ملی را به خود اختصاص دادند.

مراسم سومین جشنواره ملی برهان با حضور حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و جمعی از معاونان فرهنگی دانشگاه‌ها، داوران و فعالان حوزه کرسی‌های آزاداندیشی و دانشجویی برگزار شد.

سومین جشنواره ملی برهان فرصتی برای ارائه دستاوردهای کرسی‌های آزاداندیشی دانشگاه‌ها و شناسایی گروه‌های دانشجویی فعال در عرصه گفت‌وگوی علمی و مسئله‌محور بود.

این موفقیت با مشارکت دانشجویان و مجموعه مدیران و کارشناسان حوزه کرسی‌های آزاداندیشی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین به دست آمده است.

