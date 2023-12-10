عبدالحسین کلانتری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور کارنامه کرسیهای آزاد اندیشی افزود: در حوزه کرسیهای آزاداندیشی علاوه بر اقدامات متنوع، متکثر و متعددی که در کل دانشگاههای کشور بهصورت انفرادی انجام میشود، سه رویداد بزرگ ملی نیز در این زمینه برگزار میشود که میتوان به رویداد کرسیهای آزاداندیشی با همکاری دانشگاه آزاد، وزارت بهداشت، جهاد دانشگاهی و نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها اشاره کرد که برگزار شده و مهلت ثبتنام آن به پایان رسیده است.
وی ادامه داد: رویداد دیگر در این زمینه با مشارکت وزارت علوم و با محوریت جهاد دانشگاهی تحت عنوان مناظرات دانشجویی برگزار میشود و سومین رویداد در این زمینه رویداد ملی جشنواره برهان است که چندسالی برگزار نشده بود و امسال دوباره توسط وزارت علوم برگزار میشود.
معاون فرهنگی وزیر علوم افزود: بنابراین کرسیهای آزاد اندیشی یک رویداد متکثر، متنوع و متعددی هستند که در دانشگاهها برگزار میشوند و سه رویداد هم در مقیاس ملی در این زمینه برگزار میشود که دانشگاهها و تیمهای دانشگاهی با یکدیگر به رقابت میپردازند.
کلانتری اظهار داشت: از همین رو «کارنامه حوزه کرسیهای آزاداندیشی» صادر شدهاست و عملکرد تکتک دانشگاهها در حوزه کرسیهای دانشجویی را به صورت مشخص برآورد کرده ایم.
سومین شماره کارنامه فرهنگی دانشگاهها تا آخر ماه ارسال میشود
وی درباره آخرین وضعیت صدور کارنامه فرهنگی دانشگاهها نیز ادامه داد: دو شماره از کارنامه فرهنگی دانشگاهها تنظیم و به دانشگاهها ارسال شدهاست و سومین شماره آن تا آخر آذرماه به دانشگاهها ارسال میشود.
کلانتری افزود: این کارنامه رتبهبندی دانشگاهها در موضوعات مختلف را نشان میدهد که شامل تعداد فعالیتهای فرهنگی، میزان مشارکت دانشجویان، میزان فعالیتهایی که دانشجویان انجام میدهند، سرانه فعالیتهای فرهنگی و امثال اینها میشود.
وی افزود: شاخصهایی براساس سامانهای که طراحیشده، احصا شده است این شاخصها استخراج شده و در قالب کارنامه به دانشگاهها ارسال میشود و این کارنامه در میزان اختصاص بودجه فرهنگی دانشگاهها تأثیر خواهد داشت.
وی درباره مباحث فرهنگی آئین نامه ارتقا اساتید نیز گفت: یکی از محورهای بازنگری آئین نامه ارتقا اساتید، بحثهای فرهنگی است برهمین اساس از پیشکسوتان و معاونان فرهنگی دانشگاههای سراسرکشور نظرخواهی و نظرات آنان جمع بندی شده و چند سناریو تقدیم به دبیرخانه مرکز هیأت امنا وزارت علوم شده است که در آئین نامه ارتقا انعکاس یابد.
نقش کنشگری فرهنگی اساتید در ارتقا
کلانتری افزود: از موارد مهمی که به آن اشاره شده است میتوان به تنوع بخشیدن به فعالیتهای فرهنگی اشاره کرد، ما معتقدیم فعالیتهای فرهنگی را نباید به یک یا دو قالب منحصر کرد.
وی افزود: همچنین به نقش فعال دادن به کنشگری فرهنگی استاد نیز اشاره شده است.
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