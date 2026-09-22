درخشش دانشگاه مراغه در سومین رویداد ملی برهان

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه مراغه با حضور ۳ تیم دانشجویی عملکردی درخشان در سومین رویداد ملی برهان داشت و هر سه تیم موفق به کسب رتبه برتر در بخشهای مختلف این رویداد شدند.
تیم پارادوکس با ترکیب دانشجویان مهدی رضایی، آرمان نکوراد، محمدرضا شاکر و سمیرا رشیدی تندیس زرین و لوح بخش مسائل محلی و ملی را دریافت نمود.
تیم اوج با ترکیب دانشجویان حدیث جعفرزاده، فاطمه ولی، نیما جنگجو و نوید بییار عارفی تندیس زرین و لوح بخش مسائل جهانی و مواجهه با امر ملی را کسب کرد.
تیم ستارخان با ترکیب دانشجویان امیرحسین عاکی، امیر آقامعلی پور، رضا عباس زاده و فرشاد ناجی تندیس برنزین و لوح در بخش جنگ و پساجنگ را دریافت نمود.
دانشگاه مراغه با کسب رتبههای برتر در ۳ محور از مجموع ۴ محور رقابتی جشنواره در کنار دانشگاههای اصفهان و گیلان به عنوان دانشگاه برتر جشنواره و مهدیه سیفاحمدی سرپرست تیم دانشگاه مراغه به عنوان کارشناس برتر این دوره برگزیده و مورد تقدیر قرار گرفت.
رویداد پایانی جشنواره ملی برهان از ۲۴ تا ۲۹ شهریور با شعار مسئلهمندی و گفتگو محوری با حضور ۹۰ تیم دانشجویی برگزار شد.
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