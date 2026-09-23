به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، رقابت های کاراته در بیستمین دوره بازیهای آسیایی امروز خاتمه یافت و تیم ملی ایران با دو طلا و سه نقره بالاتر از همه مدعیان عنوان قهرمانی را کسب کرد.

قزاقستان با دو طلا، یک نقره دو برنز در این رده بندی در جای دوم ایستاد و ژاپن میزبان هم با دو طلا، یک نقره و یک برنز سوم شد. مالزی با دو طلا و سه برنز، کویت با دو طلا یک برنز، چین با دو طلا، اردن با یک طلا، یک نقره و یک برنز، ازبکستان با یک طلا و یک نقره و ویتنام با یک طلا و دو برنز عناوین چهارم تا نهم را به خود اختصاص دادند.

نکته جالب در مورد تیم ایران اینکه هر دو طلا را برادران نعمتی کسب کردند. مرتضی روز گذشته و محمود امروز همه رقبا را شکست داده و با اقتدا سکوی قهرمانی و مدال طلا را به خود اختصاص دادند تا کاروان ورزشی ایران در جدول توزیع مدالها به جمع تیم های مدعی صعود کند.

در این رقابت ها کاتای تیمی بانوان با ترکیب فاطمه صادقی، زینب‌السادات حسینی و سپیده امینی، فاطمه زهرا سعیدآبادی و علی اصغرآسیابری هم سه مدال نقره کسب کرده اند