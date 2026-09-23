به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی در احکامی، نایب ‌رئیس، دبیر و اعضای شورای راهبری اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی را برای مدت ۲ سال منصوب کرد.

در این احکام حمید صابر فرزام معاون جهاددانشگاهی و رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان (ستفا) به عنوان نایب‌ رئیس شورای راهبری اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی، مهری‌سادات موسوی معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان به عنوان دبیر شورا و زهرا شیخی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، مهدی باصولی معاون آموزشی جهاددانشگاهی، محمود علیگو معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، رحیم امیری معاون اقتصادی و تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی، مهدی کاظمی‌خالدی معاون راهبری پارک ها، مراکز رشد و نوآوری سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان، علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، سعید عباسی مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال وزارت کشور، سیدمالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدمحمدجواد صدری‌مهر معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد، محمدرضا واعظ مهدوی استاد دانشگاه شاهد و مدیرعامل بنیاد همدلان آینده‌نگر ایران و محمد عزیزی استاد دانشگاه تهران به عنوان اعضای این شورا منصوب شدند.

در بخشی از حکم آمده است:

امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه هم‌اندیشی و هم‌افزایی، گام‌های مؤثری در جهت تحقق مرجعیت علمی، تقویت پیوند دانشگاه، صنعت و نهادهای حاکمیتی و توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان برداشته شود.