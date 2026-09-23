صالحی: پرچم شناسنامه و هویت ملت است

به گزاش خبرگزاری مهر، به مناسبت اول مهر و بازگشایی مدارس سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در «دبستان دوره اول و دوم مختلط شهید صدوقی» واقع در «روستای کِشار علیا» حضور یافت و زنگ آغاز مدرسه را نواخت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم خطاب به دانشآموزان گفت: برای من خاطره ای ماندگار خواهد بود که در روستای کشار علیا با شما هستم.
وی افزود: همزمان با اول مهر مسئولان به مدرسههای مختلف میروند تا به دانش آموزان بگویند که آینده برای شماست، من نیز اینجا آمدم تا این سخن را به شما و ۳.۵ میلیون دانش آموز روستایی بگویم.
صالحی تصریح کرد: یاد شهدای دفاع مقدس که شامل ۳۶ هزار دانش آموز و ۵ هزار معلم شهید هستند را گرامی میداریم؛ در جنگ رمضان نیز ۲۷۷ شهید دانشآموز و ۶۷ معلم شهید داشتیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: روز پرچم را نیز گرامی میداریم، پرچم صرفا کاغذ یا پارچه نیست شناسنامه و هویت یک ملت است؛ همانطور که تلاش میکنیم شناسنامه را به خوبی حفظ کنیم (چراکه اگر آسیبی به آن وارد شود هویتمان را از دست دادهایم) پرچم نیز چنین نقشی دارد، هویت کشور است و باید آن را نیز حفظ کنیم.
وی افزود: تصور نکنید چون در روستا هستید زمینه و ظرفیت درس خواندن بالا را ندارید روستایی در تفرش وجود دارد که شامل ۲۰۰ خانوار است که تا همین الان ۱۷۵ پزشک به جامعه تحویل داده است؛ تکتک شما میتوانید پزشکان، مهندسان و دانشمندان خوبی برای کشور باشید.
صالحی تصریح کرد: چند سال پیش در یکی از روستاهای اطراف آذربایجان شرقی پسری که پدرش را هم از دست داده بود توانست نفر سوم کنکور ریاضی شود؛ هرسال از این نوع روستازادگان که حائز رتبه برتر شدند میبینیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اینگونه نیست که چون در روستا به سر میبرید نتوانید بزرگمردی شوید که نامتان در تاریخ بماند؛ تکتک شما آیندهسازان ایران هستید ابنسیناها و دکتر حسابیها هستید.
وی افزود: پایِ کار کشور باشید؛ معنای پرچم دست داشتن یعنی پایِ کار کشور بودن و در جایی که کشور به ما نیاز دارد کوتاهی نکنیم همانطور که شهدای این روستا در دفاع مقدس و در برههای که کشور نیاز پیدا کرد پایکار بودند.
صالحی تصریح کرد: امیدوار هستم چند سال دیگر که همدیگر را دیدیم باعث افتخار خودتان، خانواده و ایران عزیز باشید.
گفتنی است، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بدو ورود، به گلزار شهدای کِشار علیا رفت و با اهدای گل و قرائت فاتحه به مقام شهدا ادای احترام کرد.
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