به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور صبح امروز چهارشنبه در آئین نمادین نواختن زنگ آغاز مهر و بازگشایی مدارس استان خوزستان که در دبیرستان دخترانه شاهد فاطمی برگزار شد با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: ایام دفاع مقدس هیچ گناهی نداشتیم جز اینکه می خواستیم مستقل باشیم و هشت سال مقاومت کردیم.

فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان ادامه داد: روزی در اهواز استعمارگران انگلیس که قبل آمریکا ابر جنایتکار بودند بر تابلویی ورودی باشگاه نوشته بودند ورود ایرانی و سگ به این باشگاه ممنوع است اما امروز به برکت خون پاک شهیدان هیچ عامل مستکبری نمی‌تواند در این کشور قدم بگذارد.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی ۳۱ شهریور ۵۹ گفت: آن روز هم آغاز مدارس بود اما آمریکا، صدام را تحریک کرد تا کشور ما را تجزیه و نظام اسلامی را سرنگون کند تا دوباره بر همه ما مسلط شوند اما ما هشت سال ایستادیم، دانش آموز و معلم ها به خط مقدم آمدند.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان بیان کرد: در همه امورات، دانش آموزان، معلمان و همه آحاد مردم پای کار آمدند، سر امریکا به سنگ خورد و شکست خوردند و نگذاشتم یک وجب از این خاک به دشمن داده شود که این را مدیون ۲۴ هزار شهید آلاله خوزستان‌ و شهدای کل کشور هستیم.

سردار شاهوار پور با بیان اینکه علم و علم آموزی فرد را به سلطنت می رساند، اظهار کرد: امروز گر کشورها خود را ابر قدرت می دانند از قِبل علم‌ و علم آموزی است که در کشور ما در این حوزه تلاش های بسیار صورت گرفته است.

وی، حضور معلمان در مناطق صعب العبور را از افتخارات نظام جمهوری اسلامی برشمرد و افزود: درس های بسیاری از مقاومت هشت ساله آموختیم و در سال گذشته این موضوع تکرار شد؛ آمریکا دوجنگ سخت را بر ما تحمیل کرد اما توانستیم در مقابل آن بایسیتم و ناکام ماند.

فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان تاکید کرد: دشمن به دنبال جنگ نرم در بخش اقتصادی و دوگانه سازی است که باید با درایت و آگاهی این توطئه‌ دشمن را خنثی کنیم زیرا می خواهد آنچه در میدان جنگ سخت به دست نیاورده در این زمینه به دست بیاورد البته ما با اقتدار آن را ناکام خواهیم کرد.

سردار شاهوار پور ادامه داد: محکم ایستاده و امنیت را در منطقه از دشمن گرفته ایم به گونه ای که از ترس ما وارد پایگاه های خود نمی شود و رزمندگان ما با مشت محکم آن ها را وادار به عقب نشینی کردند؛ امنیت و آرامش برای تحصیل، علم و زندگی ادامه پیدا خواهد کرد.