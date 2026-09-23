فرمانده سپاه نینوا گلستان: سنگر علم، میدان جدید اقتدار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی ظهر چهارشنبه در آیین متمرکز بازگشایی مدارس گلستان و نواختن «زنگ مهر و مقاومت» در دبیرستان امام علی(ع) گرگان اظهار کرد: دفاع از کشور تنها در میدان نظامی معنا ندارد و تلاش برای پیشرفت علمی و دستیابی به دانشهای نوین نیز بخشی از مسیر اقتدار ایران است.
وی خطاب به دانشآموزان افزود: اگر میخواهید ایران در برابر دشمنان سربلند و عزتمند بماند، باید علم را جدی بگیرید، دانش بومی تولید کنید و برای پیشرفت کشور گام بردارید.
فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به سابقه علمی ایران گفت: دانشمندانی مانند ابوعلیسینا و ابوریحان بیرونی در دورههای مختلف در مسیر توسعه دانش نقشآفرین بودند و در سالهای اخیر نیز دانشمندان و شهدای عرصه علم و فناوری برای دستیابی کشور به دانشهای نوین تلاش کردهاند.
تحصیل، تهذیب و ورزش؛ سه مسیر تربیت نسل آینده
حسینی با اشاره به توصیه امام خمینی(ره) درباره «تحصیل، تهذیب و ورزش» اظهار کرد: دانشآموزان در کنار کسب علم باید به تربیت اخلاقی و سلامت جسم نیز توجه داشته باشند؛ چراکه آینده کشور در اختیار همین نسل قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: مدرسه و محیط تعلیم و تربیت تنها محل کسب دانش نیست، بلکه بستری برای پرورش انسانهایی مسئول، توانمند و آماده برای خدمت به جامعه است.
فرمانده سپاه نینوا گلستان همچنین از تلاش معلمان و فرهنگیان قدردانی کرد و گفت: معلمان از سرمایههای ارزشمند کشور هستند و نقش مهمی در تربیت نسل آینده و شکلگیری شخصیت دانشآموزان دارند.
روایت اقتدار ایران از سنگر دفاع تا سنگر دانش
حسینی با گرامیداشت یاد شهدا و اشاره به تجربههای تاریخی ملت ایران اظهار کرد: در مقاطع مختلف، هرگاه این سرزمین با تجاوز روبهرو شده، مردم ایران برای دفاع از خاک و عزت کشور ایستادگی کردهاند.
وی افزود: امروز نیز نیروهای مسلح و جوانان کشور در عرصه دفاع از ایران اسلامی مسئولیت خود را دنبال میکنند و در کنار آن، دانشآموزان میتوانند در سنگر علم و تحصیل برای ساخت آینده کشور تلاش کنند.
فرمانده سپاه نینوا گلستان خطاب به دانشآموزان گفت: شما بخشی از تصویر اقتدار و آینده ایران هستید و همانگونه که رزمندگان در سنگر دفاع از کشور ایستادگی کردند، شما نیز با دانش، تلاش و خلاقیت میتوانید در ساختن آیندهای عزتمند و مقتدر برای ایران نقش داشته باشید.
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