به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در بسیاری از صنایع، انتقال مطمئن و کنترلشده سیالات یکی از بخشهای مهم فرایند تولید و بهرهبرداری است. پمپ صنعتی به تجهیزی مکانیکی گفته میشود که برای جابهجایی سیالات و تأمین جریان و فشار موردنیاز در یک سیستم به کار میرود. از انتقال آب و سیالات فرآیندی گرفته تا کاربرد در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهها، معادن و صنایع تولیدی، پمپها نقش مهمی در عملکرد صحیح سیستمهای صنعتی دارند.
پمپهای صنعتی در مدلها و ساختارهای مختلفی تولید میشوند و هرکدام برای شرایط کاری مشخصی مناسب هستند. برای مثال، پمپهای گریز از مرکز برای بسیاری از کاربردهای انتقال سیال مورد استفاده قرار میگیرند، در حالی که پمپهای جابهجایی مثبت میتوانند برای سیالات خاص، فشارهای بالاتر یا سیالات با ویسکوزیته بیشتر کاربرد داشته باشند. به همین دلیل، نمیتوان یک مدل پمپ را برای تمام پروژههای صنعتی مناسب دانست.
در مجموعههایی مانند نوین پمپ برسام (NPB)، شناخت دقیق نیازهای سیستم و انتخاب راهکار مناسب پمپاژ اهمیت زیادی دارد. انتخاب صحیح پمپ صنعتی باید بر اساس عواملی مانند نوع سیال، دبی، هد یا فشار موردنیاز، دمای سیال، شرایط مکش، نحوه نصب و شرایط کاری سیستم انجام شود. در ادامه، با پمپ صنعتی و مهمترین انواع آن آشنا میشویم و بررسی میکنیم هر نوع پمپ برای چه کاربردهایی گزینه مناسبتری است.
پمپ صنعتی چیست؟
پمپ صنعتی تجهیزی مکانیکی است که برای انتقال سیالات و ایجاد یا افزایش فشار و جریان در یک سیستم مورد استفاده قرار میگیرد. این تجهیزات میتوانند برای جابهجایی آب، روغن، مواد شیمیایی، سیالات فرآیندی و سایر مایعات در بخشهای مختلف یک واحد صنعتی به کار گرفته شوند. انتخاب نوع پمپ به ویژگیهای سیال و نیازهای سیستم مانند دبی، فشار، هد و شرایط کاری بستگی دارد.
پمپهای صنعتی معمولاً در مقایسه با بسیاری از پمپهای مورد استفاده در مصارف خانگی، برای کارکرد مداوم، دبی و فشار بالاتر و شرایط کاری سختتر طراحی میشوند. عواملی مانند دمای سیال، میزان خورندگی، ویسکوزیته، وجود ذرات جامد و شرایط نصب نیز میتوانند در انتخاب ساختار و متریال پمپ تأثیرگذار باشند.
به همین دلیل، پمپ صنعتی یک تجهیز با کاربرد عمومی و یکسان برای تمام پروژهها نیست و مدلهای مختلف آن با توجه به نوع کاربرد، ظرفیت و شرایط عملیاتی طراحی و انتخاب میشوند.
انواع پمپهای صنعتی کداماند؟
پمپهای صنعتی بر اساس نحوه انتقال انرژی به سیال، ساختار مکانیکی و نوع کاربرد، در مدلهای مختلفی تولید میشوند. تفاوت در دبی، فشار، نوع سیال، دمای کاری و شرایط محیطی باعث شده است که هر پمپ برای محدوده مشخصی از کاربردها مناسب باشد. در ادامه، مهمترین انواع پمپهای صنعتی را بررسی میکنیم.
پمپ سانتریفیوژ یا گریز از مرکز
پمپ سانتریفیوژ یا پمپ گریز از مرکز یکی از پرکاربردترین انواع پمپهای صنعتی است که برای انتقال آب و بسیاری از سیالات با ویسکوزیته پایین و متوسط مورد استفاده قرار میگیرد. اساس عملکرد این پمپ بر انتقال انرژی از پروانه چرخان به سیال استوار است.
سیال از قسمت مکش وارد پمپ شده و با چرخش پروانه، سرعت و انرژی آن افزایش پیدا میکند. سپس در محفظه پمپ، بخشی از انرژی سرعت به فشار تبدیل شده و سیال با فشار موردنیاز به سمت خروجی هدایت میشود.
از پمپهای سانتریفیوژ در سیستمهای آبرسانی، تأسیسات، صنایع تولیدی، سیستمهای خنککاری، تصفیه آب، کشاورزی و بسیاری از فرایندهای صنعتی استفاده میشود.
از مهمترین مزایای این پمپها میتوان به ساختار نسبتاً ساده، امکان تأمین دبی مناسب، تنوع مدلها و قابلیت استفاده در سیستمهای مختلف اشاره کرد. با این حال، عملکرد پمپ سانتریفیوژ به شرایط مکش و انتخاب صحیح نقطه کاری وابسته است و در برخی کاربردها برای سیالات بسیار غلیظ یا شرایط خاص، ممکن است گزینه مناسبی نباشد.
پمپ اتابلوک
پمپ اتابلوک یکی دیگر از انواع پمپهای گریز از مرکز است که به دلیل طراحی یکپارچه، در بسیاری از سیستمهای انتقال آب، تأسیسات و کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد. در این ساختار، پمپ و الکتروموتور به شکل نزدیک و یکپارچه روی یک شاسی یا ساختار مشترک قرار میگیرند که میتواند به کاهش فضای موردنیاز و سادهتر شدن نصب کمک کند.
پمپهای اتابلوک در سیستمهای آبرسانی، تأسیسات ساختمانی و صنعتی، گردش آب و برخی فرایندهای انتقال سیال کاربرد دارند. انتخاب مدل مناسب اتابلوک نیز باید بر اساس پارامترهایی مانند دبی، هد، توان موتور، نوع سیال و شرایط نصب انجام شود.
تفاوت اصلی پمپ اتابلوک با برخی پمپهای صنعتی با ساختار جداگانه، در نحوه اتصال و آرایش پمپ و الکتروموتور است. طراحی فشردهتر میتواند یکی از مزایای آن در پروژههایی باشد که محدودیت فضا یا نیاز به نصب سادهتر وجود دارد.
پمپهای جابهجایی مثبت
پمپهای جابهجایی مثبت با به دام انداختن مقدار مشخصی از سیال و انتقال آن از سمت مکش به خروجی، سیال را جابهجا میکنند. این گروه از پمپها در شرایطی که نیاز به فشار بالاتر، دبی کنترلشده یا انتقال سیالات با ویسکوزیته بالا وجود دارد، کاربرد زیادی دارند.
برخی از مهمترین انواع پمپهای جابهجایی مثبت عبارتاند از:
پمپ دندهای:
با استفاده از چرخدندههای دوار، سیال را به سمت خروجی منتقل میکند و برای انتقال روغن، روانکارها و برخی سیالات نسبتاً غلیظ مناسب است.
پمپ پیستونی:
با حرکت رفت و برگشتی پیستون، سیال را جابهجا میکند و میتواند در کاربردهایی که فشار بالا موردنیاز است، مورد استفاده قرار گیرد.
پمپ دیافراگمی:
با حرکت رفت و برگشتی دیافراگم، سیال را منتقل میکند و به دلیل ساختار آن در برخی کاربردهای شیمیایی و انتقال سیالات حساس یا خورنده مورد استفاده قرار میگیرد؛ البته انتخاب جنس دیافراگم و اجزای در تماس با سیال اهمیت زیادی دارد.
پمپ اسکرو:
با استفاده از یک یا چند پیچ دوار، سیال را بهصورت پیوسته به سمت خروجی هدایت میکند و برای برخی سیالات ویسکوز و فرایندهایی که به جریان یکنواخت نیاز دارند، کاربرد دارد.
پمپهای شناور و مستغرق
پمپهای شناور و مستغرق برای کار در داخل سیال یا در شرایطی طراحی شدهاند که بخش اصلی پمپ درون سیال قرار میگیرد. این پمپها در چاههای عمیق، انتقال آب، تخلیه مخازن، زهکشی و برخی فرایندهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند.
یکی از مزایای این ساختار، امکان قرارگیری پمپ در نزدیکی یا داخل منبع سیال است که میتواند در برخی سیستمها به انتقال مؤثرتر سیال کمک کند. البته انتخاب پمپ شناور باید بر اساس عمق نصب، دبی، هد، نوع سیال، قطر چاه یا فضای نصب و شرایط کاری انجام شود.
در کاربردهای صنعتی، جنس بدنه و اجزای پمپ و همچنین میزان مقاومت آنها در برابر شرایط محیطی و ویژگیهای سیال اهمیت ویژهای دارد.
پمپهای اسلاری
پمپ اسلاری برای انتقال سیالاتی طراحی میشود که علاوه بر بخش مایع، حاوی مقدار قابلتوجهی ذرات جامد هستند. به همین دلیل این پمپها در صنایعی مانند معدن، فرآوری مواد معدنی، فولاد، سیمان و برخی فرایندهای صنعتی کاربرد دارند.
انتقال اسلاری میتواند باعث سایش قابلتوجه قطعات داخلی پمپ شود؛ بنابراین پمپهای مخصوص این کاربرد معمولاً با توجه به شرایط سایشی، غلظت و اندازه ذرات، دبی و فشار موردنیاز انتخاب میشوند. استفاده از متریال مناسب برای قطعات در تماس با سیال نیز نقش مهمی در افزایش عمر کاری پمپ دارد.
سخن پایانی
انتخاب پمپ صنعتی مناسب، نقش مهمی در عملکرد، بهرهوری و دوام یک سیستم دارد. همانطور که بررسی کردیم، هر نوع پمپ برای شرایط و کاربرد مشخصی طراحی شده و عواملی مانند نوع سیال، دبی، هد، فشار، دما و شرایط نصب باید پیش از انتخاب مورد توجه قرار گیرند. پمپهای گریز از مرکز، اتابلوک، جابهجایی مثبت، شناور و اسلاری هرکدام ویژگیها و محدوده کاربرد متفاوتی دارند.
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