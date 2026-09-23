هویت امروز ایران اسلامی الگوی ملت های آزادی خواه جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی‌تبارصبح چهارشنبه در آیین آغاز سال تحصیلی و نواخته شدن زنگ مقاومت در ایلام، اظهار کرد: دانش‌آموزان نه صرفاً محصلان امروز، بلکه سازندگان ایران مقتدر فردا هستند.

وی خطاب به دانش آموزان ایلام تأکید کرد: به شما اطمینان می‌دهم با ایرانی قوی روبه‌رو خواهید بود؛ شما معماران آینده‌ای درخشان، زیبا و قدرتمند هستید.

امام جمعه ایلام با اشاره به نیم قرن ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی آمریکا و فشار همه‌جانبه دشمنان، هویت امروز ایران اسلامی را الگوی بیداری و چشم امید آزادی‌خواهان جهان توصیف کرد و افزود: امروز ایرانی بودن در جغرافیای محور مقاومت مایه فخر و مباهات است.

وی حفظ روحیه خودباوری و امیدآفرینی در مدارس را لازمه تداوم پیروزی‌های ملت در مسیر عزت ملی دانست.