به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی صبح امروز با حضور گسترده و باشکوه اقشار مختلف مردم، علما، روحانیون و شخصیت‌های حوزوی از میدان جهاد به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.



پیکر این مرجع عالیقدر پس از ورود به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، گرداگرد مضجع شریف بانوی کرامت طواف داده شد.



در ادامه این مراسم، نماز بر پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی در صحن امام رضا(ع) حرم مطهر به امامت آیت‌الله جعفر سبحانی، از مراجع عظام تقلید، اقامه شد.



مراسم خاکسپاری پیکر مطهر آیت‌الله شبیری زنجانی نیز در مسجد بالاسر حرم مطهر و در جوار مرقد کریمه اهل‌بیت(س) برگزار خواهد شد.



همچنین مراسم بزرگداشت این عالم ربانی، امشب پس از نماز مغرب و عشاء با اقامه رهبر معظم انقلاب اسلامی در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود.