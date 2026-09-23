به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی صبح چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی در جمع دانش‌آموزان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، اظهار کرد: همه این تشکیلات و برنامه‌ریزی‌ها به افتخار شما دانش‌آموزان است و حضور مسئولان نشان‌دهنده اهمیت موضوع تعلیم و تربیت و آینده نسل جوان است.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت نسل جوان گفت: رهبر معظم انقلاب بارها نسل جوان را به‌عنوان اصلی‌ترین ثروت ملی ایران معرفی کرده‌اند. کشور ما از نظر منابع طبیعی ظرفیت‌های فراوانی دارد، اما بالاترین سرمایه ملت ایران، جوانان و نوجوانان هستند.

فاطمی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی افزود: اینکه رهبر معظم انقلاب برای آغاز سال تحصیلی پیام می‌فرستند، ضمن تبریک و آرزوی موفقیت، نسبت به برخی خطرات هشدار می‌دهند و امیدها و نویدهایی را مطرح می‌کنند، نشان‌دهنده اهمیت جایگاه دانش‌آموزان و نسل جوان در نگاه نظام اسلامی است.

وی ادامه داد: از سال‌های گذشته، جلسات مدیران و مسئولان آموزشگاهی در دفتر امام جمعه برگزار می‌شد و امروز نیز با افتخار در چنین برنامه‌هایی حضور پیدا می‌کنیم؛ چراکه دانش‌آموزان، علم، بصیرت و آگاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیشینه تاریخی ایران اظهار کرد: ملت ایران از گذشته دارای ظرفیت‌ها و افتخارات بزرگی بوده و تاریخ این سرزمین مملو از نمونه‌های مقاومت، استقلال و ایستادگی است.

فاطمی با اشاره به برخی رویدادهای تاریخی ایران و دوره ساسانیان گفت: در تاریخ ایران نمونه‌هایی وجود دارد که نشان‌دهنده اقتدار ایرانیان در برابر قدرت‌های بزرگ زمان خود بوده است. این افتخارات تاریخی باید برای نسل جوان بازخوانی و تبیین شود.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید بر بازخوانی تاریخ مقاومت ایرانیان افزود: توجه به این بخش از تاریخ می‌تواند روحیه عزت، غیرت، مقاومت و ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی را در نسل جوان تقویت کند.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری همچنین با اشاره به پیوند تاریخی ایران و اسلام گفت: مطالعه کتاب «خدمات متقابل ایران و اسلام» اثر شهید آیت‌الله مرتضی مطهری می‌تواند شناخت دقیقی از خدمات متقابل ایران و اسلام ارائه کند و نشان دهد ایرانیان چه نقش مهمی در پیشرفت و گسترش فرهنگ اسلامی داشته‌اند.

فاطمی با اشاره به نقش دانشمندان ایرانی در تاریخ علوم اسلامی ادامه داد: بخش مهمی از میراث علمی و فقهی جهان اسلام به دست دانشمندان ایرانی شکل گرفته است و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت علمی و فرهنگی ملت ایران است.

وی با اشاره به دوره صفویه گفت: با روی کار آمدن صفویه و رسمی شدن مذهب تشیع دوازده‌امامی در ایران، هویت مذهبی و استقلال کشور در مسیر تازه‌ای قرار گرفت و ایران توانست استقلال خود را در برابر قدرت‌های خارجی حفظ کند.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به تحولات سیاسی و تاریخی ایران در قرون اخیر اظهار کرد: در دوره‌ای که بسیاری از کشورهای ضعیف‌تر در معرض استعمار قدرت‌های خارجی قرار گرفتند، ایران توانست استقلال خود را حفظ کند و این مسئله از افتخارات تاریخی ملت ایران است.

فاطمی با اشاره به وضعیت ایران در دوره پهلوی افزود: در آن دوران، کشور از استقلال واقعی برخوردار نبود و وابستگی به قدرت‌های خارجی در بخش‌هایی از ساختار سیاسی کشور دیده می‌شد.

وی با یادآوری اشغال ایران در سال ۱۳۲۰ گفت: در جریان جنگ جهانی دوم، نیروهای شوروی از شمال و نیروهای انگلیس از جنوب وارد ایران شدند و بخش‌هایی از کشور از جمله تهران تحت حضور نیروهای بیگانه قرار گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری در ادامه با تقدیر از نیروهای مسلح و ملت ایران گفت: امروز باید خداوند را برای وجود نیروهای مسلح مقتدر و ملتی که با مقاومت و سربلندی در میدان ایستاده است، شکرگزار باشیم.

فاطمی خاطرنشان کرد: مردم ایران امروز در مسیری حرکت می‌کنند که می‌تواند سرشار از شکوه، افتخار و اقتدار باشد و امیدواریم ملت ایران با عبور موفق از این پیچ تاریخی و گردنه مهم، به سوی تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و ظهور حضرت بقیةالله(عج) گام بردارد.