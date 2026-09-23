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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

تولید مستند «مَش‌فاطمه» از مجموعه «عاشقانه‌های جنگ» پایان یافت

تولید مستند «مَش‌فاطمه» از مجموعه «عاشقانه‌های جنگ» پایان یافت

بوشهر- دبیر ستاد بزرگداشت سردار شهید محمد جعفر سعیدی از پایان تولید مستند «مَش‌فاطمه» از مجموعه «عاشقانه‌های جنگ» خبر داد.

اسماعیل متوسلیان در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان تولید مستند «مَش‌فاطمه» از مجموعه «عاشقانه‌های جنگ» خبر داد و اظهار کرد: نزدیک به هفت سال بود که موضوع ساخت مستندی درباره زندگی و سیره سردار شهید محمد جعفر سعیدی را پیگیری می‌کردیم تا اینکه مجموعه نیروی دریایی سپاه وارد این فرآیند شد و موضوع ساخت مستند به‌صورت جدی وارد مرحله تولید شد.

وی افزود: مستند «مَش‌فاطمه» از مجموعه مستند «عاشقانه‌های جنگ» و با محوریت مرور زندگی سردار شهید محمد جعفر سعیدی، از شهدای نیروی دریایی سپاه، در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ وارد مرحله پیش‌تولید شد.

متوسلیان ادامه داد: این اثر به نویسندگی و کارگردانی میثم دره‌شولی و با تهیه‌کنندگی مرکز آفرینش‌های هنری نیروی دریایی سپاه تولید شده است.

دبیر ستاد بزرگداشت سردار شهید محمد جعفر سعیدی با اشاره به محور اصلی این مستند گفت: «مَش‌فاطمه» روایتی از زندگی خانم فاطمه خدری، همسر سردار شهید محمد جعفر سعیدی، و سال‌های طولانی چشم‌انتظاری و بی‌خبری اوست؛ روایتی که تلاش دارد بخشی از ابعاد کمتر دیده‌شده زندگی این شهید را از زاویه زندگی خانوادگی و رنج‌ها و صبوری‌های همسرش روایت کند.

وی تصریح کرد: خانم فاطمه خدری و محمد جعفر، زندگی مشترک خود را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در گناوه آغاز کردند؛ اما با پیروزی انقلاب و سپس آغاز جنگ تحمیلی، مسیر زندگی آنان دستخوش حوادثی شد که سال‌ها انتظار و بی‌خبری را برای فاطمه به همراه داشت.

متوسلیان گفت: با حضور محمد جعفر در جبهه، فاطمه در شرایطی دشوار قرار گرفت؛ شرایطی که نه خبری از شهادت در دست بود که بتواند به سوگ همسرش بنشیند و نه نشانی از اسارت وجود داشت که امید بازگشت او را قطعی کند. سال‌ها در چنین شرایطی سپری شد و او با یاد و خاطره همسرش به زندگی ادامه داد.

وی افزود: روزهای بازگشت آزادگان نیز برای فاطمه روزهایی پرالتهاب و سرنوشت‌ساز بود. هر بار که خبر آزادی رزمندگان و بازگشت اسرا منتشر می‌شد، امیدی دوباره در دل او شکل می‌گرفت و چشم‌انتظار بازگشت چهره آشنای همسرش می‌ماند؛ اما این انتظار همچنان ادامه پیدا کرد.

دبیر ستاد بزرگداشت سردار شهید محمد جعفر سعیدی خاطرنشان کرد: یکی از محورهای اصلی «مَش‌فاطمه»، روایت همین سال‌های طولانی چشم‌انتظاری، تنهایی و امید به بازگشت است؛ داستان زنی که حدود یک دهه میان امید بازگشت همسر و داغ فراق، در جست‌وجوی خبری از محمد جعفر بود، بی‌آنکه نشانی روشن از شهادت یا اسارت او در اختیار داشته باشد.

وی ادامه داد: در جریان تولید این مستند، عوامل اثر با انجام تحقیقات و مصاحبه‌های مختلف و همچنین حضور در شهرستان گناوه، به ثبت روایت‌ها، خاطرات و ناگفته‌هایی از زندگی سردار شهید محمد جعفر سعیدی پرداختند.

متوسلیان گفت: گفت‌وگو با همسر شهید نیز یکی از بخش‌های مهم این فرآیند بود که نقش مؤثری در روایت ابعاد مختلف زندگی شخصی، خانوادگی و شخصیت این شهید والامقام داشت.

وی افزود: پس از طی مراحل پژوهش، پیش‌تولید، تصویربرداری و انجام مصاحبه‌ها، تولید مستند «مَش‌فاطمه» در شهریورماه سال ۱۴۰۵ به پایان رسید.

دبیر ستاد بزرگداشت سردار شهید محمد جعفر سعیدی با اشاره به برنامه‌ریزی برای پخش این اثر اظهار کرد: مرکز آفرینش‌های هنری نیروی دریایی سپاه در حال پیگیری و انجام هماهنگی‌های لازم برای پخش این مستند در ایام هفته دفاع مقدس از چندین شبکه رسانه ملی است و ان‌شاءالله این اثر در این ایام از قاب تلویزیون به مخاطبان عرضه خواهد شد.

متوسلیان در پایان از عوامل تولید این مستند تقدیر کرد و گفت: از تلاش‌ها و زحمات همه عزیزانی که در شکل‌گیری و تولید این اثر نقش داشتند، تقدیر و تشکر می‌کنم؛ به‌ویژه فرزانه دهقانی پژوهشگر اثر، مجید حاجبی مجموعه مرکز آفرینش‌های هنری نیروی دریایی سپاه و همچنین میثم دره‌شولی نویسنده و کارگردان مستند «مَش‌فاطمه».

وی خاطرنشان کرد: بی‌شک تولید این مستند پس از سال‌ها پیگیری، اقدامی ارزشمند برای ثبت و ماندگار کردن بخشی از زندگی، مجاهدت‌ها، خاطرات و شخصیت سردار شهید محمد جعفر سعیدی است و امیدواریم این اثر بتواند گوشه‌ای از زندگی این شهید والامقام و سال‌های فراق و چشم‌انتظاری خانواده او را به تصویر کشیده و زمینه آشنایی نسل امروز با زندگی و مجاهدت‌های این شهید را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: بی‌شک تولید این مستند پس از سال‌ها پیگیری، اقدامی ارزشمند برای ثبت و ماندگار کردن بخشی از زندگی، مجاهدت‌ها، خاطرات و شخصیت سردار شهید محمد جعفر سعیدی است و امیدواریم این اثر بتواند گوشه‌ای از زندگی این شهید والامقام و سال‌های فراق و چشم‌انتظاری خانواده او را به تصویر کشیده و زمینه آشنایی نسل امروز با زندگی و مجاهدت‌های این شهید را فراهم کند.

کد مطلب 6956222

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