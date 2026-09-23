اسماعیل متوسلیان در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان تولید مستند «مَش‌فاطمه» از مجموعه «عاشقانه‌های جنگ» خبر داد و اظهار کرد: نزدیک به هفت سال بود که موضوع ساخت مستندی درباره زندگی و سیره سردار شهید محمد جعفر سعیدی را پیگیری می‌کردیم تا اینکه مجموعه نیروی دریایی سپاه وارد این فرآیند شد و موضوع ساخت مستند به‌صورت جدی وارد مرحله تولید شد.

وی افزود: مستند «مَش‌فاطمه» از مجموعه مستند «عاشقانه‌های جنگ» و با محوریت مرور زندگی سردار شهید محمد جعفر سعیدی، از شهدای نیروی دریایی سپاه، در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ وارد مرحله پیش‌تولید شد.

متوسلیان ادامه داد: این اثر به نویسندگی و کارگردانی میثم دره‌شولی و با تهیه‌کنندگی مرکز آفرینش‌های هنری نیروی دریایی سپاه تولید شده است.

دبیر ستاد بزرگداشت سردار شهید محمد جعفر سعیدی با اشاره به محور اصلی این مستند گفت: «مَش‌فاطمه» روایتی از زندگی خانم فاطمه خدری، همسر سردار شهید محمد جعفر سعیدی، و سال‌های طولانی چشم‌انتظاری و بی‌خبری اوست؛ روایتی که تلاش دارد بخشی از ابعاد کمتر دیده‌شده زندگی این شهید را از زاویه زندگی خانوادگی و رنج‌ها و صبوری‌های همسرش روایت کند.

وی تصریح کرد: خانم فاطمه خدری و محمد جعفر، زندگی مشترک خود را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در گناوه آغاز کردند؛ اما با پیروزی انقلاب و سپس آغاز جنگ تحمیلی، مسیر زندگی آنان دستخوش حوادثی شد که سال‌ها انتظار و بی‌خبری را برای فاطمه به همراه داشت.

متوسلیان گفت: با حضور محمد جعفر در جبهه، فاطمه در شرایطی دشوار قرار گرفت؛ شرایطی که نه خبری از شهادت در دست بود که بتواند به سوگ همسرش بنشیند و نه نشانی از اسارت وجود داشت که امید بازگشت او را قطعی کند. سال‌ها در چنین شرایطی سپری شد و او با یاد و خاطره همسرش به زندگی ادامه داد.

وی افزود: روزهای بازگشت آزادگان نیز برای فاطمه روزهایی پرالتهاب و سرنوشت‌ساز بود. هر بار که خبر آزادی رزمندگان و بازگشت اسرا منتشر می‌شد، امیدی دوباره در دل او شکل می‌گرفت و چشم‌انتظار بازگشت چهره آشنای همسرش می‌ماند؛ اما این انتظار همچنان ادامه پیدا کرد.

دبیر ستاد بزرگداشت سردار شهید محمد جعفر سعیدی خاطرنشان کرد: یکی از محورهای اصلی «مَش‌فاطمه»، روایت همین سال‌های طولانی چشم‌انتظاری، تنهایی و امید به بازگشت است؛ داستان زنی که حدود یک دهه میان امید بازگشت همسر و داغ فراق، در جست‌وجوی خبری از محمد جعفر بود، بی‌آنکه نشانی روشن از شهادت یا اسارت او در اختیار داشته باشد.

وی ادامه داد: در جریان تولید این مستند، عوامل اثر با انجام تحقیقات و مصاحبه‌های مختلف و همچنین حضور در شهرستان گناوه، به ثبت روایت‌ها، خاطرات و ناگفته‌هایی از زندگی سردار شهید محمد جعفر سعیدی پرداختند.

متوسلیان گفت: گفت‌وگو با همسر شهید نیز یکی از بخش‌های مهم این فرآیند بود که نقش مؤثری در روایت ابعاد مختلف زندگی شخصی، خانوادگی و شخصیت این شهید والامقام داشت.

وی افزود: پس از طی مراحل پژوهش، پیش‌تولید، تصویربرداری و انجام مصاحبه‌ها، تولید مستند «مَش‌فاطمه» در شهریورماه سال ۱۴۰۵ به پایان رسید.

دبیر ستاد بزرگداشت سردار شهید محمد جعفر سعیدی با اشاره به برنامه‌ریزی برای پخش این اثر اظهار کرد: مرکز آفرینش‌های هنری نیروی دریایی سپاه در حال پیگیری و انجام هماهنگی‌های لازم برای پخش این مستند در ایام هفته دفاع مقدس از چندین شبکه رسانه ملی است و ان‌شاءالله این اثر در این ایام از قاب تلویزیون به مخاطبان عرضه خواهد شد.

متوسلیان در پایان از عوامل تولید این مستند تقدیر کرد و گفت: از تلاش‌ها و زحمات همه عزیزانی که در شکل‌گیری و تولید این اثر نقش داشتند، تقدیر و تشکر می‌کنم؛ به‌ویژه فرزانه دهقانی پژوهشگر اثر، مجید حاجبی مجموعه مرکز آفرینش‌های هنری نیروی دریایی سپاه و همچنین میثم دره‌شولی نویسنده و کارگردان مستند «مَش‌فاطمه».

وی خاطرنشان کرد: بی‌شک تولید این مستند پس از سال‌ها پیگیری، اقدامی ارزشمند برای ثبت و ماندگار کردن بخشی از زندگی، مجاهدت‌ها، خاطرات و شخصیت سردار شهید محمد جعفر سعیدی است و امیدواریم این اثر بتواند گوشه‌ای از زندگی این شهید والامقام و سال‌های فراق و چشم‌انتظاری خانواده او را به تصویر کشیده و زمینه آشنایی نسل امروز با زندگی و مجاهدت‌های این شهید را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: بی‌شک تولید این مستند پس از سال‌ها پیگیری، اقدامی ارزشمند برای ثبت و ماندگار کردن بخشی از زندگی، مجاهدت‌ها، خاطرات و شخصیت سردار شهید محمد جعفر سعیدی است و امیدواریم این اثر بتواند گوشه‌ای از زندگی این شهید والامقام و سال‌های فراق و چشم‌انتظاری خانواده او را به تصویر کشیده و زمینه آشنایی نسل امروز با زندگی و مجاهدت‌های این شهید را فراهم کند.