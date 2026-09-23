به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ نشست هماندیشی بررسی و تبادلنظر پیرامون شیوهنامه بورس صنعت و مشاغل» با حضور عباس قنبری باغستان معاون بورس و امور دانشجویان خارج، فهیمه کوهدار سرپرست ادارهکل بورس و اعزام دانشجویان و معاونان آموزشی شش دانشگاه برتر تهران در محل این سازمان برگزار شد.
قنبری باغستان در این نشست با تبیین کارکردهای راهبردی بورس صنعت و مشاغل اظهار داشت: این مدل بورسیه یکی از کارآمدترین الگوها در جهت امیدآفرینی در جامعه علمی، ارتقای جذابیت رشتههای تحصیلی برای داوطلبان آزمون سراسری و تحقق پیوند واقعی میان دانشگاه و صنعت به شمار میرود. یکی از مزیتهای کلیدی این طرح، عدم تحمیل هرگونه بار مالی جدید به بودجه عمومی دولت است؛ چرا که وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان در این فرآیند نقشی تسهیلگر، چابک و ستادی ایفا میکنند تا بستر اتصال مستقیم دانشگاه و بخش صنعت هموار شود.
وی با تمایز نهادن میان این بورس و مدلهای سنتی ارتباط با صنعت افزود: پیش از این، ارتباط با صنعت عمدتاً در قالب طرحهای پژوهشی دنبال میشد که محوریت آن با اعضای هیئتعلمی بود؛ اما تمرکز بنیادین بورس صنعت و مشاغل بر تربیت و تأمین سرمایه انسانی و نیروهای متخصص آینده صنایع کشور است. بر همین اساس، معاونان آموزشی دانشگاهها ذینفعان اصلی و ارکان تصمیمساز این طرح هستند و همافزایی، اقناع و اشراف کامل آنان برای اجرای صحیح و رفع هرگونه دغدغه آموزشی ضرورت دارد.
معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان با تأکید بر استحکام اسناد بالادستی و قانونی بودن سازوکار این بورسیه تصریح کرد: فرایند جذب دانشجو در این شیوه در چارچوب کاملاً شفاف، نظاممند و هماهنگ میان سازمان امور دانشجویان، شورای گسترش آموزش عالی و سازمان سنجش آموزش کشور اجرایی میشود؛ بنابراین هیچگونه شائبهای مبنی بر دور زدن کنکور یا ورود خارج از ضوابط به دانشگاهها وجود ندارد. آییننامه این طرح در سطح هیئت وزیران به تصویب رسیده و در تدوین شیوهنامه اجرایی آن نیز کارگروهی فرابخشی با حضور نمایندگان وزارت علوم، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد ملی نخبگان مشارکت داشتهاند.
قنبری باغستان با اشاره به ضرورت بهروزرسانی مقررات با اتکا به تجربه سالهای اخیر گفت: پس از اجرای دو تا سه ساله این طرح و احصای درسآموختهها، هدف از برگزاری این نشست شنیدن دیدگاهها، دغدغهها و ملاحظات معاونان آموزشی دانشگاههاست. شیوهنامه اجرایی در شورای مرکزی بورس بازنگری و نهایی خواهد شد و با توجه به ترکیب این شورا و حضور ارکان تصمیمگیر، آمادگی کامل برای اعمال نظرات سازنده دانشگاهها در متن جدید وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به چالشهای اقتصادی و محدودیت منابع در بورسیههای مرسوم دولتی تصریح کرد:توسعه بورس صنعت و مشاغل میتواند پاسخی کارآمد به این محدودیتها باشد؛ چرا که صنعت خود تعهدات معیشتی، رفاهی، بیمه و پاداش حین تحصیل دانشجو را تقبل میکند. در حال حاضر آمار جذب در این بخش حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر است، اما شواهد نشان میدهد ظرفیت جهش این آمار به اعدادی بسیار بالاتر وجود دارد. موفقیت دانشگاههای مستقر در شهرستانها نظیر مجتمع آموزش عالی گناباد بیانگر اثربخشی این بستر است و مسلماً دانشگاههای برتر و جامع پایتخت میتوانند دستاوردهای بهمراتب درخشانتری رقم بزنند.
قنبری باغستان در پایان سخنان خود با دعوت از دانشگاهها برای مشارکت فعال در ارتقای این مدل حمایتی خاطرنشان کرد: این بورسیه منافع مشترک دانشجو، صنعت و دانشگاه را تضمین میکند و دانشجوی بورسیه در طول تحصیل میتواند به پل ارتباطی پایداری میان اعضای هیئتعلمی و صنعت برای جذب طرحهای پژوهشی نوآورانه و حتی زمینهسازی ایجاد رشتههای نوین کاربردی تبدیل شود.
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