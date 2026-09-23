پیگیری منطقه آزاد مشترک ایران، افغانستان و چین در سطح ملی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری صبح چهارشنبه در دیدار با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور، موضوع مرزهای شرقی و مرزهای زمینی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است و همین مسئله می‌تواند موجب تسریع قابل توجه در اجرای طرح‌ها شود.

وی افزود: کاری که پیش از این ممکن بود سه سال زمان ببرد، با توجه به شرایط جدید و اهمیتی که مرزهای شرقی پیدا کرده است، ممکن است در مدت کوتاهی انجام شود و ما نیز از این روند استقبال می‌کنیم و در هر جایی که نیاز باشد، در کنار استان خواهیم بود.

رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری چین در طرح‌های مرتبط با خراسان جنوبی بیان کرد: به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری چینی، اگر سرمایه‌گذار مشخص و جدی وجود داشته باشد، می‌توانیم جلسه‌ای در تهران برگزار کنیم تا مشخص شود چه طرحی دارد، چه میزان سرمایه می‌خواهد وارد کند و برنامه او چیست.

حیدری ادامه داد: اگر سرمایه گذاران طرح ها را ارائه دهند، می‌توانیم موضوع را از نظر تسهیل‌گری و پیگیری مجوزها به صورت جدی دنبال کنیم.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، مجوز باید مسئله ثانویه باشد؛ ابتدا باید اطمینان حاصل شود که سرمایه‌گذار، طرح درست و سرمایه لازم را دارد و در صورت احراز این موضوع، می‌توان برای تسهیل فرآیند و پیگیری مجوزها اقدام کرد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران، افغانستان و چین گفت: پیشنهاد می‌کنیم استان اقدام اولیه را با محوریت منطقه مشترک و سرمایه‌گذار چینی انجام دهد و پروژه‌ها و اطلاعات مربوط به آن نیز به شکل منظم ارائه شود.

وی افزود: پس از انجام این اقدام اولیه، تلاش می‌کنیم جلسه‌ای در تهران تشکیل دهیم و موضوع را در سطح ملی پیگیری کنیم تا در صورت امکان، فرآیند اخذ مجوزها و سایر الزامات مورد نیاز نیز با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی تصریح کرد: این موضوع را در وزارت اقتصاد پیگیری خواهم کرد و در سطح دستگاهی نیز هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهیم.

حیدری با اشاره مجدد به موضوع منطقه آزاد مشترک ایران، افغانستان و چین گفت: استان باید یک اقدام اولیه در این زمینه انجام دهد و اطلاعات مربوط به طرح، سرمایه‌گذاران و پروژه‌های مرتبط را ارائه کند تا بتوانیم موضوع را در تهران دنبال کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر این مقدمات فراهم شود، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برای تسهیل امور و پیگیری موضوع در وزارت اقتصاد در کنار خراسان جنوبی خواهد بود.

آمادگی بخش خصوصی برای ورود به طرح

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی هم در این دیدار از پیگیری ایده ایجاد منطقه آزاد بین‌المللی سه‌جانبه ایران، افغانستان و چین خبر داد و اظهار کرد: پیشنهاد ایجاد این منطقه با هدف فعال‌تر شدن ظرفیت‌های اقتصادی شرق کشور مطرح شده و در جلسات شورای برنامه‌ریزی استان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

مرتضی ذاکریان افزود: این پیشنهاد در سفر رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی در آذرماه سال گذشته نیز مطرح شد و مورد تأیید قرار گرفت و پس از آن موضوع در مرکز مناطق آزاد نیز پیگیری شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: در مذاکرات انجام‌شده با طرف‌های افغانستانی و چینی، آمادگی برای مشارکت در این طرح وجود دارد و حتی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران معدنی استان نیز برای ورود به این پروژه اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی ادامه داد: برای اجرای این ایده بیش از هر چیز به فراهم شدن چارچوب و مجوزهای لازم نیاز داریم و سرمایه‌گذاران آماده هستند منابع مالی مورد نیاز را تأمین کنند.

ذاکریان با اشاره به ظرفیت مرزی خراسان جنوبی و نزدیکی استان به افغانستان اظهار کرد: مرز ماهیرود و ظرفیت‌های تجاری این منطقه می‌تواند نقش مهمی در توسعه روابط اقتصادی ایران، افغانستان و سایر کشورهای منطقه ایفا کند.

وی افزود: ارتباطات استان با افغانستان در ماه‌های اخیر توسعه یافته و علاوه بر تردد تجاری، پروازهای بیرجند به تهران نیز امکان دسترسی سریع‌تر فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به مرکز کشور را فراهم کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: مسیر مرزی و جاده ارتباطی میان ایران و افغانستان نیز فعال است و مراودات تجاری در این محور در حال انجام بوده و اتاق بازرگانی افغانستان و مسئولان ولایت هلمند نیز اعلام آمادگی برای توسعه مراودات با استان را داشته اند.

وی پیشنهاد کرد: در صورت فراهم شدن سازوکارهای لازم، می‌توان از ظرفیت مرز برای ایجاد یک منطقه آزاد بین‌المللی مشترک استفاده کرد؛ منطقه‌ای که در آن ظرفیت‌های ایران، افغانستان و چین به صورت متمرکز در کنار یکدیگر قرار گیرد.

ذاکریان افزود: حتی می‌توان ظرفیت دانشگاه بیرجند و دیگر مراکز علمی استان را در خدمت این منطقه آزاد بین‌المللی قرار داد تا علاوه بر فعالیت‌های تجاری و صنعتی، زمینه توسعه همکاری‌های علمی و تخصصی نیز فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به آمادگی سرمایه‌گذاران برای حضور در این طرح گفت: بخش خصوصی ایران، افغانستان و چین برای ورود به این پروژه آمادگی دارند و با فراهم شدن مجوزهای لازم می‌توان این ظرفیت را به یک محور جدید برای توسعه اقتصادی شرق کشور تبدیل کرد.