نیکزاد در زنجان: مجلس و دولت باید در شرایط جنگی در کنار یکدیگر باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در جمع مسئولان و اعضای هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و ادای احترام به مقام معظم رهبری، اظهار کرد: یاد امام راحل را گرامی می‌داریم و از خداوند متعال برای رهبر معظم انقلاب اسلامی عزت، عظمت، اقتدار و طول عمر با برکت مسئلت داریم.



وی با اشاره به جایگاه معنوی حسینیه اعظم زنجان افزود: این مجموعه ظرفیت ارزشمندی در حوزه فرهنگی، مذهبی و اجتماعی دارد و باید زمینه توسعه و تقویت زیرساخت‌های آن به شکلی فراهم شود که بتواند پاسخگوی نیاز مردم و زائران باشد.



نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجموعه مدیریتی استان و دستگاه‌های مرتبط باید برای حل مسائل حسینیه اعظم همکاری کنند، گفت: امروز همه باید تلاش کنیم مشکلات موجود در مسیر توسعه این مجموعه برطرف شود و تصمیمات اتخاذشده نیز از مرحله حرف و جلسه عبور کرده و به اقدام عملی برسد.



ضرورت تأمین زمین مورد نیاز طرح توسعه حسینیه اعظم



نیکزاد یکی از مسائل اساسی طرح توسعه حسینیه اعظم را موضوع زمین عنوان کرد و گفت: شرکت بازآفرینی شهری و سازمان ملی زمین و مسکن ظرفیت قانونی و منابع لازم برای کمک به این موضوع را دارند و باید از این ظرفیت‌ها استفاده شود.



وی ادامه داد: مقرر شد ظرف مدت شش ماه، از محل منابع شرکت بازآفرینی شهری و همچنین ظرفیت سازمان ملی زمین و مسکن، موضوع تأمین زمین مورد نیاز طرح پیگیری شود.



نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به مسئولان حاضر در جلسه تأکید کرد: در این زمینه مسئول مشخص تعیین شود تا موضوع را به صورت مستمر دنبال کند و اجازه داده نشود پرونده میان دستگاه‌های مختلف سرگردان بماند.



نیکزاد همچنین با اشاره به تجربه خود در حوزه تأمین زمین و جابه‌جایی واحدهای تجاری در طرح‌های شهری، بر ضرورت رعایت حقوق صاحبان املاک و ایجاد رضایت میان ذی‌نفعان تأکید کرد و گفت: هر اقدامی که انجام می‌شود باید به نحوی باشد که هم طرح توسعه اجرا شود و هم حقوق مردم و صاحبان املاک مورد توجه قرار گیرد.



تأمین مصالح مورد نیاز برای احداث چهار هزار مترمربع بنا



وی در ادامه از تصمیم برای تأمین مصالح مورد نیاز اجرای بخشی از طرح خبر داد و گفت: مقرر شد میزان مصالح مورد نیاز برای احداث چهار هزار مترمربع از بنای مورد نظر مشخص و برای تأمین آن اقدام شود.



نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: میزان سیمان و میلگرد مورد نیاز این بخش باید توسط مسئولان مربوطه برآورد و طی نامه رسمی با محوریت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری پیگیری شود تا روند تأمین مصالح با سرعت بیشتری انجام گیرد.



نیکزاد با تأکید بر اینکه هدف از این تصمیم، آغاز عملیات اجرایی و جلوگیری از توقف طرح است، گفت: باید زمان‌بندی مشخصی برای اجرای این بخش تعیین شود و مسئولان مربوطه نسبت به انجام تعهدات خود پاسخگو باشند.



طرح جامع حسینیه اعظم در کمیسیون مربوطه تصویب شود



وی یکی دیگر از اقدامات ضروری را تعیین تکلیف طرح جامع حسینیه اعظم عنوان کرد و گفت: مقرر شد طرح جامع این مجموعه در کوتاه‌ترین زمان ممکن در کمیسیون مربوطه مطرح و تصویب شود تا پس از آن برای بررسی‌های لازم به وزارت راه و شهرسازی ارسال شود.



نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: پس از تصویب طرح در استان، باید هماهنگی لازم با معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی انجام شود تا فرآیند بررسی و تأیید طرح با سرعت بیشتری طی شود.



وی با بیان اینکه نباید مسائل اداری موجب طولانی شدن اجرای طرح شود، گفت: مسئولان استانی باید پیش از ارسال پرونده به وزارت راه و شهرسازی هماهنگی‌های لازم را انجام دهند تا ایرادات احتمالی در همان مراحل اولیه برطرف شده و پرونده بدون وقفه مسیر قانونی خود را طی کند.



ضرورت استفاده از ظرفیت قانونی برای تثبیت کاربری حسینیه اعظم



نیکزاد با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف زمین و کاربری‌های مرتبط با طرح توسعه حسینیه اعظم اظهار کرد: موضوع باید در کمیسیون‌های قانونی استان بررسی و تصویب شود و دستگاه‌های ذی‌نفع نیز در این فرآیند حضور داشته باشند.



وی گفت: شهرداری، شورای اسلامی شهر، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید در چارچوب قانون همکاری کنند تا کاربری مورد نیاز مجموعه تثبیت شود و در آینده نیز مشکلی برای اجرای طرح ایجاد نشود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید به گونه‌ای تصمیم‌گیری شود که زمین و عرصه اختصاص‌یافته به این مجموعه صرفاً در راستای اهداف حسینیه اعظم و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی آن مورد استفاده قرار گیرد.



نیکزاد با تأکید بر اینکه حل مسائل حسینیه اعظم نیازمند همکاری مجموعه مدیریت استان است، افزود: این موضوع متعلق به یک دستگاه خاص نیست و همه دستگاه‌های مرتبط باید در چارچوب وظایف قانونی خود برای حل مشکلات آن اقدام کنند.



وی تصریح کرد: اگر مسئولان در جلسات تصمیم می‌گیرند، باید برای اجرای تصمیمات نیز مسئولیت بپذیرند و موضوعات مطرح‌شده در صورتجلسه به شکل روشن و با زمان‌بندی مشخص درج شود.



نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هدف این نیست که جلسه‌ای برگزار شود و پس از پایان جلسه موضوع نیز فراموش شود؛ بلکه باید تصمیمات مشخص، امضا و برای اجرا ابلاغ شود و روند اجرای آن نیز پیگیری شود.



ایران در برابر فشارهای دشمن ایستاده است



نیکزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر و فشارهای خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمنان با محاسبات و برنامه‌ریزی وارد میدان شدند، اما در محاسبات خود درباره توان نیروهای مسلح، ظرفیت‌های اطلاعاتی و امنیتی، مردم ایران و رهبری انقلاب دچار خطای جدی شدند.



وی افزود: دشمن تصور می‌کرد با اعمال فشار می‌تواند جمهوری اسلامی را در مدت کوتاهی وادار به عقب‌نشینی کند، اما مقاومت مردم و توانمندی‌های کشور نشان داد که محاسبات آنان درباره ایران صحیح نبوده است.



نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه دفاع مقدس گفت: در طول جنگ تحمیلی نیز دشمن تصور می‌کرد می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را وادار به تسلیم کند، اما مردم ایران ایستادگی کردند و اجازه ندادند اهداف دشمن محقق شود.



وی افزود: مردم ایران در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که در برابر تهدید و فشار، از کشور، انقلاب و ارزش‌های خود دفاع می‌کنند و فرهنگ ایثار و شهادت یکی از مهم‌ترین عوامل این ایستادگی است.



مجلس و دولت باید در شرایط جنگی در کنار یکدیگر باشند



نیکزاد با اشاره به اقدامات مجلس شورای اسلامی در شرایط اخیر گفت: نمایندگان مجلس در این شرایط به جای آنکه منتظر حضور وزرا در مجلس باشند، خود به وزارتخانه‌ها رفتند تا اعلام کنند که در شرایط خاص، موضوع اصلی اختلاف میان قوا نیست، بلکه حفظ منافع و اقتدار نظام و کشور است.



وی ادامه داد: حضور رؤسای کمیسیون‌ها و هیئت‌رئیسه مجلس در وزارتخانه‌ها با این هدف انجام شد که به دولت اعلام کنیم مجلس در کنار دولت و دستگاه اجرایی است و هر کمکی که برای عبور کشور از شرایط دشوار لازم باشد، انجام خواهد داد.



نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه و قوانین نیز باید متناسب با شرایط کشور باشد، گفت: مجلس در این زمینه وظایف قانونی خود را انجام داده و قوانین مورد نیاز برای مقابله با تهدیدها و صیانت از کشور را نیز دنبال کرده است.



وی تأکید کرد: امروز همه باید یک هدف داشته باشیم و آن حفظ کشور، تقویت اقتدار جمهوری اسلامی و عبور موفق از شرایط موجود است.



فرهنگ ایثار و شهادت سرمایه ماندگار کشور است



نیکزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه شهدا و فرهنگ شهادت گفت: شهادت در فرهنگ اسلامی بالاترین پاداش برای انسانی است که با اخلاص در راه خدا قدم برمی‌دارد و این فرهنگ در طول تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منشأ ایستادگی مردم بوده است.



وی با اشاره به خاطرات و روایت‌های مرتبط با شهدا افزود: آنچه در فرهنگ شهادت اهمیت دارد، اخلاص، صداقت و انجام وظیفه برای رضای خداوند است و باید این فرهنگ به نسل‌های آینده منتقل شود.



نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جایگاه زیارت و محبت اهل‌بیت(ع) نیز گفت: ارتباط مردم با اهل‌بیت(ع) و به‌ویژه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بخش مهمی از فرهنگ دینی مردم ایران است و مجموعه‌هایی مانند حسینیه اعظم زنجان باید بتوانند این فرهنگ را در ابعاد گسترده‌تر ترویج کنند.



توسعه حسینیه اعظم نیازمند اقدام عملی است



نیکزاد با تأکید مجدد بر ضرورت اجرای تصمیمات جلسه گفت: مسئولان مربوطه باید موضوعات مطرح‌شده درباره تأمین زمین، تأمین مصالح، تصویب طرح جامع و تعیین تکلیف کاربری را به صورت جدی پیگیری کنند.



وی افزود: انتظار این است که صورتجلسه این نشست به صورت دقیق تنظیم و توسط مسئولان مربوطه امضا شود تا هر دستگاه نسبت به وظیفه‌ای که بر عهده گرفته است پاسخگو باشد.



نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر این اقدامات به درستی دنبال شود، بخش مهمی از مشکلات موجود در مسیر توسعه حسینیه اعظم برطرف خواهد شد و باید همه مسئولان استان برای تحقق این هدف همکاری کنند.