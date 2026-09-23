مصطفی هادیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کاخ موزه چهلستون به عنوان یکی از مهمترین مجموعههای تاریخی و فرهنگی اصفهان و یکی از پایگاههای میراث جهانی استان، همزمان با هفته گردشگری میزبان نمایشگاه از سنگ تا رنگ خواهد بود؛ نمایشگاهی که تلاش میکند فرآیند تبدیل سنگها و مواد طبیعی به رنگدانههای مورد استفاده در نقاشیهای دیواری و تزئینات این بنا را برای بازدیدکنندگان به شکلی ملموس به نمایش بگذارد.
وی افزود: افتتاح این نمایشگاه برای چهارم مهرماه برنامهریزی شده و بازدید از آن برای عموم امکانپذیر است تا گردشگران و شهروندان اصفهانی در جریان بخشی از فناوری و مواد مورد استفاده در اجرای تزئینات رنگی کاخ چهلستون قرار گیرند.
هادیپور ادامه داد: یکی از مهمترین بخشهای این برنامه، بازگشایی اتاق شاهعباسی است که در بخش گوشوارهای و در قسمت ورودی سمت چپ کوشک اصلی قرار دارد و طی حدود پنج سال گذشته به دلیل انجام اقدامات مرمتی و حفاظتی امکان بازدید عمومی از آن فراهم نبود.
پایان محدودیت پنجساله برای بازدید از اتاق شاهعباسی
مدیر پایگاه میراث جهانی کاخ موزه چهلستون با اشاره به اقدامات انجامشده برای آمادهسازی این فضا گفت: طی یک سال گذشته اقدامات مرمتی و حفاظتی مورد نیاز اتاق شاهعباسی انجام شد و پس از تکمیل عملیات و جمعآوری داربستها، این بخش آماده بازگشایی برای بازدیدکنندگان شده است.
وی تصریح کرد: اتاق شاهعباسی از نظر تزئینات معماری و نقاشی دارای ظرفیت قابل توجهی برای معرفی به گردشگران است و در آن مجموعهای از طراحیهای اسلیمی، طرحهای گیاهی، هندسی و ترکیبهای رنگی دیده میشود که بخشی از ویژگیهای هنری و تزئینی کاخ چهلستون را برای بازدیدکنندگان قابل مشاهده میکند.
هادیپور گفت: با بازگشایی این اتاق، یک سیرکولاسیون حرکتی جدید برای بازدیدکنندگان تعریف میشود تا بازدید از بخشهای مختلف مجموعه با نظم بیشتری انجام شود و گردشگران بتوانند از مسیر پیشبینیشده وارد فضاهای بازدید شده و پس از طی مسیر از بخشهای تعیینشده خارج شوند.
وی افزود: یکی دیگر از فضاهای گوشوارهای مجموعه نیز که پیش از این به دلیل آسیبهای واردشده و ضرورت انجام اقدامات مرمتی و حفاظتی در دسترس نبود، پس از انجام عملیات لازم به چرخه بازدید بازگشته است و اکنون با تکمیل این اقدامات، امکان استفاده از ظرفیت فضاهای معماری پیرامون کوشک اصلی برای معرفی بهتر چهلستون فراهم شده است.
از سنگ و حشره تا رنگهای نقاشی چهلستون
مدیر پایگاه میراث جهانی کاخ موزه چهلستون درباره نمایشگاه از سنگ تا رنگ اظهار کرد: محور اصلی این نمایشگاه، معرفی مواد اولیه و فرآیندی است که در گذشته برای تولید رنگهای مورد استفاده در نقاشیهای دیواری و تزئینات کاخ به کار گرفته میشد.
وی توضیح داد: رنگهای مورد استفاده در نقاشیهای دیواری چهلستون را میتوان در سه گروه کلی شامل رنگدانههای معدنی، مواد رنگی آلی و بستهای طبیعی دستهبندی کرد و در این نمایشگاه تلاش شده نمونههایی از این مواد در اختیار بازدیدکنندگان قرار گیرد تا فرآیند تولید رنگ برای آنان قابل درک باشد.
هادیپور افزود: بخشی از رنگدانهها از مواد معدنی و سنگهای طبیعی مانند لاجورد، زرنیخ، مالاکیت و آزوریت به دست میآمد و این مواد پس از فرآوری و تبدیل شدن به پودر، با مواد و بستهای طبیعی ترکیب میشدند تا رنگ مورد نیاز برای اجرای نقاشیها و تزئینات فراهم شود.
وی با اشاره به استفاده از مواد آلی در ساخت برخی رنگها بیان کرد: یکی از نمونههای قابل توجه، رنگ قرمز دانه است که از حشرهای با همین نام به دست میآمد و پس از فرآوری میتوانست به عنوان رنگدانه مورد استفاده قرار گیرد. این نمونه نیز در نمایشگاه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.
مدیر پایگاه میراث جهانی چهلستون گفت: هدف نمایشگاه صرفاً نمایش چند نمونه سنگ یا رنگدانه نیست، بلکه تلاش شده فرآیند تبدیل ماده اولیه به رنگ نیز برای بازدیدکننده قابل مشاهده باشد؛ به این معنا که مخاطب ببیند مواد اولیه از چه منابعی تهیه میشدند، چگونه خرد و فرآوری میشدند، با چه موادی ترکیب میشدند و در نهایت چگونه برای اجرای نقاشی و تزئینات معماری مورد استفاده قرار میگرفتند.
بازگشت فضاهای کمتر دیدهشده به چرخه گردشگری چهلستون
هادیپور با بیان اینکه نمایشگاه از سنگ تا رنگ در پیوند با ظرفیتهای معماری و هنری خود کاخ چهلستون طراحی شده است، اظهار کرد: این نمایشگاه میتواند به گردشگران کمک کند تا هنگام مشاهده نقاشیها و تزئینات رنگی کاخ، تنها به جنبه بصری آثار توجه نکنند، بلکه با مواد و فرآیندی که در شکلگیری این آثار نقش داشته نیز آشنا شوند.
وی افزود: بازگشایی اتاق شاهعباسی پس از حدود پنج سال، تکمیل اقدامات حفاظتی و مرمتی، بازگشت برخی فضاهای کمتر در دسترس به چرخه بازدید و ایجاد مسیر حرکتی منسجمتر برای گردشگران، از جمله اقداماتی است که همزمان با برنامههای هفته گردشگری در کاخ چهلستون دنبال میشود.
مدیر پایگاه میراث جهانی کاخ موزه چهلستون تأکید کرد: تلاش ما این است که استفاده از ظرفیتهای این مجموعه صرفاً به بازدید از فضای اصلی کوشک محدود نشود و فضاها، تزئینات، مواد و تکنیکهای هنری و معماری نیز به عنوان بخشی از روایت چهلستون برای مردم و گردشگران معرفی شود.
وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه از سنگ تا رنگ و بازگشایی اتاق شاهعباسی از چهارم مهرماه در برنامه بازدید مجموعه قرار میگیرد و مردم اصفهان و گردشگران میتوانند همزمان با هفته گردشگری از این بخشها بازدید کنند.
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